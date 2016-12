Licitaţii de vacanţă de peste 250.000 de euro

Lumea bună a Constanţei, de la avocaţi şi medici până la profesori universitari sau proprietari de complexe turistice, dar nu numai, s-a reunit duminică, la piscina hotelului Vega, pentru a participa, într-un cadru glamour, la licitaţiile de vacanţă - Eleganţă şi Marine - ale Casei Artmark. Pe lângă colecţionari, s-au aflat şi specialişti de la malul mării, precum expertul în analiza operelor de artă, conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, pictorul Gheorghe Caruţiu, dar şi arhitectul Radu Cornescu şi soţia sa, Oana Cornescu, împătimiţi şi premiaţi colecţionari de cărţi poştale ilustrate. De asemenea, printre invitaţi s-a aflat şi preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, dar şi alte nume cu greutate, precum fostul arbitru internaţional Adrian Porumboiu sau fostul director al Serviciului Român de Informaţii, Virgil Măgureanu.

VEDETELE Potrivit reprezentanţilor Artmark, vânzările totale de la Mamaia au fost de 250.000 de euro, cu o rată de adjudecare de 81%. Cele mai ridicate valori au fost atinse de operele autorilor de prim eşalon: „Turcoaice la Moşi”, de Francisc Şirato, adjudecată cu 25.000 de euro, „Coastă în Bretania”, de Theodor Pallady, adjudecată cu 18.000 de euro, şi „Marea la Balcic”, de Gheorghe Petraşcu - 12.000 de euro.

BALCICUL ALTFEL „Prin aceste licitaţii se aduc în prim-plan nu doar nume mari, ci şi pictori valoroşi mai puţin cunoscuţi din perioada interbelică, ceea ce pentru noi, specialiştii, este un lucru foarte important, deoarece putem să analizăm mai în amănunt fenomenul de la Balcic, care a fost o adevărată şcoală naţională. Noi suntem obişnuiţi cu lucrările din muzee, aşa că Artmark ne ajută şi pe noi, specialiştii, să descoperim mai multe valenţe ale şcolii de la Balcic. E lăudabil că cei de la Artmark au venit cu lucrări semnate de autori mai puţin cunoscuţi, cu lucrări inedite, care surprind altfel Balcicul”, a spus conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu.

INVESTIŢIE SIGURĂ „În calitate de specialist, de expert în analiza operelor de artă, îi felicit pe cei care au achiziţionat lucrări la licitaţia de la Vega, pentru că au făcut o afacere. Lucrările s-au vândut la preţuri foarte mici în comparaţie cu calitatea lor, ceea ce atestă faptul că, în perioada de criză, investiţia în artă este cea mai sigură”, a conchis conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu.

Despre licitaţie, în calitate de om de artă pasionat de obiecte peste care timpul şi-a lăsat amprenta, arhitectul şi cartofilul Radu Cornescu a spus: „Licitaţia a fost interesantă, mai ales că, pe lângă licitaţia clasică, cu tablouri, au fost licitate şi bijuterii, ceasuri, obiecte de îmbrăcăminte, bastoane, cravaşe. A fost ceva inedit. Consider, totuşi, că anul trecut, la licitaţia duplex Mamaia-Monaco, s-a licitat mai mult. Mie mi-au plăcut nişte tablouri de Iser, de Petraşcu, dar şi obiecte art nouveau şi art deco. Sunt piese de colecţie pe care nu le vezi toată ziua”.

ELEGANŢĂ DE... VACANŢĂ La licitaţia de Eleganţă, una dintre „vedete”, ceasul Patek Philippe, ediţie limitată, a fost adjudecat cu 4.000 de euro. Ceasul de protocol al Casei Regale a Irakului a aparţinut ministrului de Interne din anii ’60, Ioan Stănescu. De asemenea, lucrarea „Boudoir”, de Ipolit Strâmbu, a fost adjudecată pentru 8.000 de euro. Lucrările au fost licitate online şi de colecţionarii din Bucureşti, prezenţi la un cocktail organizat de Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviţă.

„Este cea de-a patra licitaţie pe care o organizăm în Mamaia. De această dată, am ales şi o tematică inedită. Dacă până acum am folosit tematica orientalistă, dragă iubitorilor de artă din partea locului, bizuindu-ne pe apetenţa pentru peisajul dobrogean şi pe şcoala de la Balcic, anul acesta am pus accentul pe eleganţă masculină şi feminină, cu articole de designer, de la poşete, bijuterii obiecte de budoar din secolul al XIX-lea, ceasuri pentru bărbaţi, în ediţie limitată”, a spus duminică seară, în primele minute ale licitaţiei, managerul Artmark, Alexandru Bâldea.