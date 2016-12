Licitaţii fără buget

Anul acesta, managerii spitalelor vor putea trece la organizarea licitaţiilor pentru diferite achiziţii, atât în ceea ce priveşte materialele sanitare, cât şi medicamentele necesare. Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a declarat că, deocamdată, unitatea sanitară pe care o conduce are toate medicamentele şi materialele sanitare necesare, însă atunci când acestea se vor finaliza nu-şi face griji pentru că, din acest an, se pot organiza licitaţii. „Chiar dacă nu avem încă un buget şi nu am încheiat contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, putea să participăm la licitaţii”, explică managerul.