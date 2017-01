Licitaţii pe timp de criză

Un diamant albastru de 5,16 carate a fost cumpărat de un bijutier londonez, pentru suma de 6,4 milioane de dolari, în cadrul unei licitaţii organizată, la Hong Kong, de Casa Sotheby\'s. Această piatră preţioasă tăiată în formă de pară este primul diamant albastru din celebra colecţie de bijuterii Millenium a societăţii De Beers şi avea un preţ estimativ de 5,9 milioane de dolari. Recordul de preţ pentru un diamant albastru a fost stabilit în luna mai 2009, la Geneva, când o astfel de piatră preţioasă, ce avea 7,03 carate, a fost achiziţionată de un cumpărător din Hong Kong pentru suma de 10,5 milioane de dolari. Potrivit casei de licitaţii Sotheby\'s, oraşul Hong Kong se află pe poziţia a treia în lume în ceea ce priveşte vânzările la licitaţii în acest domeniu, după New York şi Londra.

Pe de altă parte, un tablou realizat de pictoriţa mexicană Frida Kahlo, care înfăţişează o zeitate precolumbiană, va reapărea în public pentru prima oară după 72 de ani, pe 26 mai, la o licitaţie organizată de Casa Christie\'s, la New York. Intitulat “Survivor”, acest tablou a fost vândut în 1938, de o galerie de artă din New York şi de atunci nu a mai apărut niciodată în public. Pe 26 mai, pictura va fi scoasă la vânzare în cadrul licitaţiei de artă latino-americană organizată de Casa Christie\'s. “Survivor” este unul dintre puţinele tablouri ale pictoriţei mexicane care reprezintă idoli ai civilizaţiilor precolumbiene. Tabloul prezintă un luptător în picioare, pictat în nuanţe maronii, având pe cap un coif cu pene albe. Luptătorul este pictat pe un câmp de culoare galbenă, în fundal apărând zidurile unei case abandonate şi un cer întunecat, în care predomină nuanţele de negru, albastru închis, gri şi galben. Istoricii de artă consideră că această pictură simbolizează capacitatea pictoriţei mexicane de a supravieţui în momentele tumultuoase care i-au marcat viaţa. În acel moment, Frida Kahlo tocmai se despărţise de Diego Rivera, un alt pictor mexican celebru şi aştepta să obţină divorţul, după ce descoperise că acesta avea o aventură cu sora ei. De mărimea unei palme, “Survivor” este ornat cu o ramă din lemn tradiţională provenind din provincia mexicană Oaxaca. În ultimii ani, Frida Kahlo a devenit o artistă tot mai proeminentă, retrospective ale operelor ei fiind organizate la Tate Gallery din Londra, Walker Art Center din Minneapolis şi Museum of Modern Art din San Francisco. O importantă expoziţie dedicată acestei pictoriţe mexicane va fi vernisată, pe 30 aprilie, la Muzeul Martin-Gropius-Bau din Berlin. Tablourile Fridei Kahlo apar destul de rar pe piaţa licitaţiilor internaţionale, deoarece multe dintre operele sale se află în Mexic şi, potrivit legislaţiei acestei ţări, nu pot fi exportate. Cele mai recente opere semnate de Frida Kahlo ce au fost vândute la licitaţie au fost două schiţe, tranzacţionate în 2007. Recordul de preţ pentru un tablou semnat de Frida Kahlo este de 5,6 milioane de dolari, stabilit în mai 2006. Preţul estimat de experţii Casei Christie\'s pentru tablou este cuprins între 100.000 şi 150.000 de dolari. Tabloul a fost achiziţionat în 1938, de Walter Pach, un influent critic de artă şi bun prieten al pictorului Diego Rivera.

Şi singurul portret pictat al lui Michael Jackson, realizat de un pictor australian care l-a convins pe regele muzicii pop să îi pozeze în 1990, va fi scos la licitaţie pe Internet în 12 aprilie. Realizat de Brett Livingstone Strong, tabloul îl înfăţişează pe Michael Jackson într-o cameră fantastică, îmbrăcat într-o cămaşa roşie din catifea cu mâneci largi şi ţinând o carte în mână. Portretul a fost vândut în 1990 omului de afaceri japonez Hiromichi Saeki, pentru 1,4 milioane de lire sterline. În 1992, tabloul a ajuns la inventatorul Marty Abrams, în contul unei datorii a lui Hiromichi. Marty Abrams vrea acum să vândă pictura şi spune că, în 2000, singurul portret pictat al lui Michael Jackson a fost evaluat la 3,5 milioane de lire sterline.

La Sofia, Parchetul a declanşat o anchetă privind scoaterea la vânzare, pe site-uri Internet americane, a unor medalii din perioada comunistă, care ar fi trebuit topite de o companie britanică. Fostul ministru al Finanţelor, Milen Velcev, a cerut, în 2005, topirea majorităţii celor 154.663 de medalii şi ordine care nu mai fuseseră folosite după înlăturarea regimului comunist, iar compania din Marea Britanie care urma să le distrugă s-a angajat să plătească Bulgariei contravaloarea aurului obţinut. Recent, pe site-uri americane destinate colecţionarilor au fost publicate sute de oferte de vânzare a unor astfel de medalii. Preţul pentru medaliile şi ordinele “Pentru demnitate şi merit”, “Pentru curaj”, “Pentru libertatea poporului” sau “Pentru gloria muncitorilor” variază între 8.500 şi 18.500 de dolari. Parchetul a cerut autorităţilor americane să identifice persoanele responsabile pentru publicarea ofertelor, în vederea interogării acestora.