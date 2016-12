Licitaţii publice pentru orice propuneri de manuale!

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a anunţat, în contextul încheierii dezbaterii publice privind noile manuale, că orice autor sau editură care doreşte să propună un manual nou trebuie, mai întâi, să treacă prin licitaţie publică. „Licitaţia publică se face după regulile privind achiziţiile publice, iar din acest moment, nu cred că mai poate să spună cineva că sunt reguli noi. Ele au fost şi sunt în continuare pe internet. Singurul lucru pe care mai trebuie să îl facem este să încărcăm pe SEAP procedura de achiziţie”, a spus Pricopie. Ministrul a făcut aceste precizări după ce a participat la masa rotundă organizată, ieri, de Comitetul Sindical European pentru Educaţie şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, în cadrul proiectului „Dialogul social sectorial la nivel european”. „Ştiţi care a fost reacţia unor editori! Din punctul meu de vedere, au fost două temeri: prima ar fi că se stabilesc noi reguli ale jocului, fără ca dumnealor să fie consultaţi şi să ştie, şi a existat temerea că unii sunt avantajaţi în raport cu alţii, în special ca urmare a timpului foarte scurt. Şi au spus că unii poate că sunt pregătiţi, poate au ştiut dinainte, alţii nu au ştiut. Pentru a nu exista această suspiciune, atunci am amânat procesul cu un an, am supus dezbaterii publice toate documentele, astfel încât să nu mai poată nimeni să spună că s-au făcut peste noapte sau că nu au avut timpul suficient”, a declarat Pricopie. Ministrul a mai spus că, deşi editorii au cerut şase-nouă luni, le-a acordat mai mult timp. Pricopie a precizat anul trecut că, dacă se lucrează pe acest subiect, sunt şanse ca în septembrie 2014 să avem noile manuale.