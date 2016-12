Licitaţiile pentru plaje, cu semne de întrebare

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) a început ieri licitaţia pentru închirierea sectoarelor de plajă, fiind scoase la licitaţie 73 de sectoare, pentru care s-au depus 177 de oferte, cele mai multe fiind pentru sectoarele din staţiunea Mamaia. Cel mai solicitat sector a fost Mamaia V, cu cele 12 subsectoare, pentru care au fost depuse 41 de oferte. De altfel, sectoarele din staţiunea Mamaia au însumat 100 de oferte, fiind urmate de cele din Vama Veche, cu 31, şi Eforie, cu 20. La polul opus se află plajele din Năvodari, cu şase oferte, dar şi sudul litoralului (Olimp - Mangalia), cu un total de 12 oferte. Pe opt subsectoare s-a depus o singură ofertă, ceea ce înseamnă că licitaţiile vor fi reprogramate, fiind necesare minimum două oferte eligibile pentru a putea fi adjudecată licitaţia. „Sectoarele de plajă vor fi administrate pe o perioadă de un an până la doi, în funcţie de zonă. Tarifele de începere a licitaţiei variază în funcţie de zonă şi categoria de plajă şi se situează între 1,04 lei/mp şi 10,38 lei/mp (fără TVA). ABADL va pune la dispoziţia aministratorilor, la începutul lunii aprilie, plajele amenajate”, a declarat responsabilul ABADL cu comunicarea, Cătălin Anton. Aşa cum era de aşteptat, nici în acest an ABADL nu a reuşit să vină cu un caiet de sarcini care să fie în acord cu ofertanţii. “Pot spune că anul acesta caietul de sarcini are mai multe greşeli decât anul trecut, motiv pentru care cei care depun ofertele sunt puşi în dificultate, unii riscând chiar să fie excluşi de la licitaţii. Am crezut că cei din conducerea ABADL au învăţat ceva din experienţa anului trecut, dar se pare că m-am înşelat”, a declarat unul dintre participanţii la licitaţie, care a dorit să îşi păstreze anonimatul. Acesta a declarat că preţurile avansate de ABADL pentru un metru pătrat nu sunt conforme cu realitatea. “Au făcut o şmecherie. De exemplu, pentru un sector de plajă pe care se află beach bar sau baze nautice cu sau fără motor, preţul creşte foarte mult pentru un metru pătrat. Pentru 20 de metri pătraţi de plajă unde va fi amplasat un beach bar preţul este de 20 de ori mai mare, dacă nu şi mai bine, faţă de preţul unei metru pătrat de plajă simplă. Pentru că nu au dorit să facă această diferenţiere, s-a ajuns ca media preţului unui sector de plajă unde se află astfel de activităţi să fie de peste 20 de lei. Mai grav este că cei care iau un astfel de sector de plajă sunt oarecum legaţi de mâini şi păcăliţi practic de stat, în sensul că nu pot nici contesta şi nici solicita banii înapoi dacă nu îşi poate desfăşura activitatea de beach bar sau de bază nautică, pentru că ei de fapt au închiriat plaja în ansamblu. Este un artificiu folosit de ABADL pentru a scăpa de eventualele contestaţii şi de a păcăli concesionarii”, a spus operatorul de plajă. El a precizat că există anumite sectoare de plajă unde preţurile sunt exagerate, pentru că, cel mai probabil, pentru anul acesta s-au luat ca referinţă preţurile de anul trecut. “Dacă anul trecut au fost inconştienţi care au oferit şi de patru ori mai mult decât făcea plaja, normal că acum ei au mers pe o variantă mai apropiată de preţul acela. Sunt multe probleme în caietul de sarcini, care cred că puteau fi uşor clarificate, şi ştiam cu toţii ce şi unde să licităm”, a mai spus operatorul. Pentru astăzi, la sediul ABADL se anunţă o bătălie interesantă pentru plaja din staţiunea Mamaia, cu începere de la ora 10.00.