Licitaţiile pentru promovarea PNDR au fost anulate

Ministerul Agriculturii a anulat procedurile de licitaţie la două proiecte care vizează promovarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în valoare totală de aproape 10 milioane de euro, pe motiv că ofertele primite au fost inacceptabile şi neconforme. Unul dintre cele două proiecte, în valoare de 8,4 milioane lei, fără TVA (aproximativ 2 milioane de euro), are ca scop îmbunătăţirea strategiei de comunicare şi a identităţii vizuale a PNDR pe o perioadă de un an, iar celălalt este destinat unor acţiuni de promovare a programului, în cuantum 32,53 milioane de lei, fără TVA (aproximativ 7,7 milioane de euro), pe un interval de doi ani. Licitaţiile, ale căror anunţuri fuseseră publicate pe 5 iulie, respectiv 16 iulie, au fost anulate pe data de 31 iulie. Potrivit unui anunţ al ministerului, publicat pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), pentru ambele proiecte procedura se anulează în conformitate cu prevederile art. 209 alin (2) din OUG 34/2006. Astfel, articolul 209, alin. 2, din Ordonanţa 34/2006, prevede că autoritatea contractantă are dreptul să anuleze procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cazul în care au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme. Potrivit Ministerului Agriculturii, transmis anterior anulării licitaţiilor, instituţia are alocată de la UE o sumă de circa 10 milioane euro destinată promovării PNDR. Instituţia a precizat că suma respectivă este alocată pentru a „educa în spirit european populaţia din spaţiul rural”. Primul anunţ, pentru proiectul de 2 milioane de euro, publicat pe 5 iulie, prevedea achiziţia serviciilor de creaţie şi producţie spoturi TV, spoturi radio şi machete de presă scrisă, realizarea de bannere pentru internet, achiziţia serviciilor de difuzare a spoturilor radio şi machetelor de presă scrisă, publicitate pe internet, dar şi îmbunătăţirea şi actualizarea strategiei şi planului de informare, comunicare şi promovare a PNDR. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost 20 iulie, iar deschiderea ofertelor a avut loc o zi mai tîrziu. Cel de-al doilea anunţ, pentru proiectul de 7,7 milioane de euro, publicat pe data de 16 iulie, viza realizarea unei campanii de informare şi promovare la nivel naţional privind “oportunităţile oferite prin PNDR”. În această sumă era inclusă asistenţa tehnică pentru creşterea capacităţii instituţionale AM - PNDR (opt sesiuni de training pentru personalul AM - PNDR în teritoriu, în domeniul comunicării), organizarea de activităţi cu presa, servicii de monitorizare media, servicii realizare film documentar, servicii de difuzare (media buying) TV şi panotaj stradal, de realizare şi tipărire publicaţii, de organizare conferinţe, precum şi servicii de realizare sondaje de opinie. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost 30 iulie, iar deschiderea ofertelor a avut loc pe 31 iulie.