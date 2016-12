Licitaţiile scot bani din orice

Bucata de hârtie pe care Jim Morrison, solistul trupei The Doors, a scris versurile piesei „LA Woman”, a fost vândută, la o licitaţie organizată în Marea Britanie, pentru suma de 13.000 de lire sterline. Solistul grupului american The Doors a scris versurile pentru acest cântec, semnat „J-M/Doors”, pe o coală A4, cu puţin timp înainte de a înregistra albumul „LA Woman”, în 1971. La trei luni după lansarea albumului, Jim Morrison a murit la Paris, la vârsta de 27 de ani. Coala de hârtie, expusă ultima oară în celebra Hard Rock Cafe din New York, a făcut parte dintre obiectele scoase la licitaţie, marţi, în oraşul Reading din comitatul Berkshire.

Şi o pictură abstractă realizată de Jimi Hendrix a fost vândută pentru 8.400 de lire sterline, o jachetă din catifea verde pe care celebrul chitarist american a cumpărat-o din Carnaby Street a fost achiziţionată pentru suma de 3.300 de lire sterline, iar o banderolă roşie purtată de acesta pe scenă a fost vândută pentru 800 de lire sterline. Un fan al trupei Beatles a plătit 1.200 de lire sterline pentru un poster alb-negru al celebrului grup britanic, conţinând autograful lui John Lennon, distribuit gratuit de un ziar britanic în 1967. Un set de fotografii cu John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr a fost vândut cu 560 de lire sterline.

Acum îşi caută propietar şi un pian la care a cântat Wolfgang Amadeus Mozart, descoperit în Germania, care va fi scos la licitaţie de Casa Christie\'s. Martin Becker, un fabricant de piane din landul Baden-Baden, a achiziţionat acest instrument muzical la mijlocul anilor \'80, de la un anticar din Strasbourg în Franţa. Punerea în vânzare, de către casa de licitaţii Christie\'s, a acestui pian a reţinut atenţia unui specialist în istoria muzicii. După ce a recunoscut pianul într-un tablou expus la Viena, care îl prezintă pe compozitorul austriac Joseph Haydn în faţa clapelor, specialistul în istoria muzicii a dorit să afle dacă era vorba de acel instrument muzical, căutat de mult timp, la care Mozart a cântat în timpul sejurului său la Strasbourg. În aceste zile, o comisie de experţi examinează istoria şi documentele de provenienţă ale pianului. Filiala germană a casei de licitaţii Christie\'s a confirmat că acest pian este unul din cele opt exemplare cunoscute care au fost fabricate în 1775 de Christian Baumann în oraşul Zweibrücken din landul Renania-Palatinat.