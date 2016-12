Licorile autohtone, la mare căutare

AN BUN Producţia de vin din 2012 este una dintre cele mai bune, la nivel calitativ, deşi din punct de vedere cantitativ producătorii nu pot fi la fel de mulţumiţi. Cu toate acestea, la Sărbătoarea Recoltei şi Vinului Dobrogean, organizată în perioada 1-14 octombrie la Pavilionul Expoziţional Constanţa, s-au prezentat numeroşi producători de vin. „Ţara noastră a intrat în rândurile producătorilor de vinuri de foarte bună calitate după ce, în ultimii ani, a accesat fonduri europene ce au permis înlocuirea vechilor plantaţii viticole cu altele noi. Astfel, producătorii din ţările vecine privesc România drept lumea nouă din lumea veche”, a declarat vineri preşedintele Asociaţiei de somelieri Winetaste.ro, ambasador al Asociaţiei Somelierilor Europeni în România, Sergiu Nedelea. Revenind la târgul de la Pavilionul Expoziţional, constănţenii trebuie să ştie că pot găsi aici o mulţime de sortimente de vinuri, de la Murfatlar, Jidvei, Crama Tohani, Crama Urlaţi. Pentru vinurile îmbuteliate şi frumos ambalate, preţurile variază între 12 şi 30 de pentru o sticlă. La vinul vărsat, preţurile sunt cu mult mai mici, adică între 5 şi 12 lei pentru un litru. Până în prezent, constănţenii au optat pentru vinurile produse în Dobrogea.

INVESTIŢII La standul Crama Tohani, constănţenii pot găsi atât vin îmbuteliat cât şi vin vărsat. „Am avut un an foarte bun atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ. Pot spune că rodul bun pe care l-am obţinut s-a datorat şi investiţiilor pe care le-am făcut, având în vedere că am înlocuit viţa-de-vie veche cu un soi nou, care a dat primul rod. Am păstrat aceeaşi calitate excelentă a vinului”, a declarat administratorul Crama Tohani Constanţa, Liliana Ionescu. Şi, pentru că este weekend, constănţenii trebuie să ştie că la un grătar de pastramă merge foarte bine un vin roşu, pe care îl pot lua de la producătorii prezenţi la târgul de toamnă. Cei care nu se grăbesc să cumpere vin pot degusta mustul pregătit la faţa locului, fie la Mustăria de Cumpăna, fie la cea de Murfatlar.