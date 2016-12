Lidera profesorilor sindicalişti, fără rivali convingători

Au venit, au semnat condica, s-au numărat, au constatat că nu e cvorum, şi-au luat diurna şi au plecat acasă. Aşa s-a desfăşurat şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean al Liderilor din Sindicatul Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa. Anunţată în teritoriu cu votarea unor modificări statutare drept un important punct pe ordinea de zi, şedinţa a început cu o întârziere de mai bine de jumătate de oră şi s-a încheiat brusc, mai lungă fiind pauza de cafea decât discuţiile cu uşile închise.

Presa nu a avut acces în sală, dar am aşteptat răbdători finalul, care a venit mult mai rapid decât se prevedea, după ce s-a constatat că, din cei 201 lideri de formaţiuni din unităţile de învăţământ constănţene afiliate SLSIP, doar 92 au răspuns \"prezent\". Dezamăgiţi că au pierdut timpul degeaba, revoltaţi de nepăsarea colegilor sau de \"vocile care ne cer să luptăm pentru ei, dar care nu ne ajută cu nimic\", aşa cum a comentat unul dintre liderii ieşiţi din şedinţă, oamenii s-au aşezat cuminţi la coadă, pentru a-şi încasa diurna de 13 lei, \"contravaloarea\" deplasării la convocare. \"Am câştigat procese de pe urma cărora membrii noştri din şcoală au recuperat bani, dar n-am primit nici măcar un \"mulţumesc\". Asta-i atmosfera!\", a comentat alt lider. Eşecul şedinţei e oarecum în favoarea actualului lider al SLSIP Constanţa, Ioana Purcărea, al cărei mandat expiră la sfârşitul lui martie a.c., ocazie cu care se vor organiza alegeri la vârful structurii de conducere a sindicatului. \"Nu e o absenţă obişnuită. Pur şi simplu s-a întâmplat ca, azi, să nu se întrunească cvorumul. Am vorbit şi noi de-ale noastre, în schimb\", a declarat Ioana Purcărea, care nu exclude ca reprezentanţii sindicatului să nu fi participat la întâlnire pentru a nu-şi pierde orele sau poate chiar pentru că nu au avut suficienţi bani pentru transport, făcând referire la cei din judeţ. Ea nu crede că o slabă comunicare cu liderii din judeţ ar fi cauza absenteismului: \"Oamenii au fost anunţaţi şi li s-a transmis materialul cu modificările propuse spre vot, în această şedinţă, asupra statutului SLSIP\", a explicat liderul SLSIP Constanţa . Întrebată dacă se simte atacată din interiorul sindicatului, Ioana Purcărea a răspuns sigură pe sine: \"Nu, nu mă simt atacată. Mă simt susţinută de majoritatea membrilor\". Ioana Purcărea a mai spus că altă şedinţă cu acelaşi subiect nu va mai fi convocată, următoarea desfăşurându-se direct pentru alegerile noii conduceri. Astfel, aşa cum o indicau unele zvonuri, încercarea facţiunii sindicale de opoziţie de a bloca, prin modificarea statutară, candidatura actualei lidere, s-a cam autoboicotat. \"Nu m-am decis încă dacă voi candida sau nu. Asta rămâne să mai vedem\", a mai spus Purcărea.