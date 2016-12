Liderele unei grupări de escroci imobiliari, după gratii

10:04:15 / 19 Iunie 2015

goldan danut catalin

Numele lui Dan este Goldan Danut Catalin. Se pare ca are un proces pe rol cu inselaciune Florentina este casatorita in Calarasi si are un copil. https://termene.ro/detalii_dosar/16312139~dosar-nr-1101-212-2015-judecatoria_alba_-iulia.html