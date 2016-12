Lideri mondiali în tehnologie vor proiecta viitorul

Lideri mondiali în tehnologie, ştiinţă şi design se vor reuni la Oxford, pentru a dezbate scenarii legate de viitor şi a explora ipoteze precum posibilitatea ca aerul să fie reconstituit artificial sau ca viaţa să fie o ecuaţie matematică. Evenimentul intitulat TED Global (Technology, Entertainment and Design) este replica europeană a unui eveniment cu tradiţie în SUA. Conferinţa de la Oxford, un eveniment exclusivist unde accesul se face doar pe bază de invitaţie, are ca temă generală diseminarea ideilor care merită să fie împărtăşite şi a atras în trecut participarea unor foşti preşedinţi ai SUA şi a unor laureaţi ai premiului Nobel. Anul acesta, pe agenda evenimentului se află teme din ştiinţe neuronale, astrofizică şi economie. ”Evenimentul va fi despre componenta ascunsă, invizibilă, nedescoperită a vieţii, societăţii şi lumii în care trăim”, a afirmat Bruno Giussani, director pe Europa al TED. Specialiştii care vor lua cuvîntul provin din domenii diferite şi vor avea 18 minute pentru fiecare prezentare. Din peisajul eclectic al oratorilor vor face parte, în acest an, un scriitor de aforisme, un electrician wireless şi un arheolog.

Accesul audienţei este făcut în baza unei invitaţii care costă 4.500 de dolari şi numai în urma finalizării unui proces riguros de aplicaţie, constînd într-o serie de întrebări. Pentru a contrabalansa exclusivismul evenimentului, organizatorii înregistrează prezentările susţinute şi le distribuie apoi online, gratuit. Conferinţa va avea loc în perioada 21 - 24 iulie, la Oxford, în Marea Britanie.