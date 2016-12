Liderii de sindicat şi membrii CES, obligaţi să-şi publice declaraţiile de avere

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a decis, ieri, la dezbaterile asupra Legii ANI, să instituie obligativitatea de a-şi depune şi publica declaraţiile de avere pentru liderii de sindicat şi membrii CES, asemeni parlamentarilor, primarilor şi celorlalte categorii supuse acestei prevederi. Totodată, Comisia juridică a Camerei a stabilit reintroducerea în Legea ANI a termenului de trei ani în care Agenţia poate face verificări, precum şi reintroducerea prevederii referitoare la o singură declaraţie de avere, aşa cum a solicitat, în punctul său de vedere, susţinut în faţa Comisiei, premierul Emil Boc. \"Am decis reintroducerea termenului de trei ani în care ANI poate să facă verificări. Vor fi reintroduce şi comisiile de control al averilor, cele de pe lângă Curtea de Apel. Am introdus obligativitatea de a publica declaraţia de avere pentru membrii CES. Aşa cum au toate categoriile profesionale - parlamentari, primari - vor avea şi ei. S-a introdus obligativitatea aceasta şi pentru liderii de sindicat. De asemenea, va fi o singură declaraţie de avere\", a declarat preşedintele Comisiei juridice, Daniel Buda. El a precizat că nu vor fi probleme referitoare la păstrarea principiilor şi spiritului Legii ANI existente în forma iniţială a proiectului de lege, adoptat de Cameră. \"Ne aplecăm asupra fiecărui text din lege pentru a înlătura toate acele asperităţi care ţin de normele de tehnică legisaltivă, de fluenţa textului, astfel încât să avem o lege care să reziste din toate punctele de vedere la Curtea Cosntituţională\", a spus Buda. Comisia juridică are termen până vineri pentru a pune în acord Legea ANI cu decizia CCR şi a stabili forma care va fi supusă dezbaterii plenului, în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare. Premierul Emil Boc, prezent la Comisie, în debutul şedinţei, a susţinut revenirea la forma Legii ANI adoptată iniţial de Camera Deputaţilor şi reintroducerea în proiectul de lege a prevederilor amendate sau eliminate de către Senat.