Liderii justiției considerați de Băsescu ”un soi de dumnezei ai națiunii”

VREA GARANȚII De ceva vreme încoace, fostul președinte Traian Băsescu lucrează la crearea unui tablou al justiției de acum din România, nu a celei din declarațiile pe care le făcea el pentru raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare pe vremea când era președinte. El nu a ajuns încă să vadă ce se întâmplă în justiţia reală, nu cea din discursuri. În viziunea lui, justiția înseamnă acum excese în aplicarea arestului preventiv, magistratură înţesată cu ofiţeri acoperiţi, procurori deghizaţi în judecători, dosare lucrate în comun cu SRI, grave probleme în noul Cod Penal și lipsa unei legi a răspunderii procurorului. După ce şefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a anunţat că va aresta şi 10.000 de oameni dacă va fi nevoie, Băsescu i-a acuzat pe procurori că fac spectacol și a acuzat-o pe Kovesi că dă dovadă de aroganţă. Totuși, fostul chiriaș de la Cotroceni spune că este de acord cu ea că, din punct de vedere penal, protecţia Parlamentului nu trebuie să existe, dar, în acelaşi timp, ”trebuie să existe garanția că nu există procurori care își fac un titlu de glorie din a pune scalpuri la cingătoare”. Băsescu a arătat că este de acord cu eliminarea imunității aleșilor pe probleme de justiție, însă ar trebui păstrată imunitatea privind declarațiile politice. Vedeți cum se schimbă omul?

DĂ DREPTATE PSD Fostul preşedinte a susţinut că, deși sunt destule lucruri care sunt departe de ceea ce trebuie în justiţie, tentația liderilor săi ar fi aceea ca ”nimeni să nu miște în front”, că ”nimeni nu are voie să vorbească”: ”Când deschizi gura să spui ceva despre justiție, vei vedea câțiva lideri ai justiției care imediat țipă și vor să meargă la Inspecția Judiciară să li se apere prestigiul. N-ai voie să ai păreri despre justiție, deși sunt destule lucruri care sunt departe de a fi ce trebuie, dar tentația liderilor justiției, fie că vorbim de Înalta Curte de Casaţie, de Parchetul General, de DNA, este să nu miște nimeni în front. Nimeni nu are voie să vorbească. Au devenit un soi de dumnezei ai națiunii, care dau lecții la toți și se ocupă mai mult de a înăbuși orice formă de dezbatere la nivel politic despre justiţie şi, dacă vreţi, la nivel public... pentru că eu am experienţă, cred că am vreo trei reclamații la Inspecţia Judiciară după ce mi-am terminat mandatul”. Tabloul pe care îl prezintă acum Băsescu despre justiția creată de el însuși și cu oameni numiți tot de el este un kitsch, creat de un om a cărui imagine este compromisă. Băsescu încearcă să ne inducă ideea că ceea ce se întâmplă acum în Justiție nu are nicio legătură cu el. Probabil pentru că abia acum simte pe propria piele ceea ce spun de ani buni social democrații sau liberalii (până să se unească cu pedeliștii), care au atras atenția asupra dosarelor apărute peste noapte, asupra hibelor și neregulilor din acest sistem.