Liderii românilor din Serbia, atacaţi cu focuri de armă

Atacatori rămaşi încă neidentificaţi au deschis focul asupra casei din Timoc a şefului Partidei Democrate a Rumânilor din Serbia, iar un alt atac armat s-a produs împotriva casei preşedintelui partidului Alianţa Românilor din Voivodina. Presa sârbă a titrat că atacurile s-au petrecut în noaptea de duminică spre luni, când în jurul orei două dimineaţa, asupra casei lui Viorel Beşu, preşedintele Alianţei Rumânilor din Voivodina, care este şi primarul localităţii Jankov Most, s-au tras nouă focuri de armă. Viorel Beşu, în vârstă de 55 de ani, dormea în timpul atacului şi a crezut iniţial că cineva aruncă cu petarde. Abia când soţia l-a strigat îngrozită şi-a dat seama că, de fapt, cineva trage asupra lor cu o armă de foc. “Am fugit imediat afară şi eu şi cei ai casei, să vedem ce s-a întâmplat. Nu am apucat să vedem decât un punct negru şi asta a fost. Nu văd motivul. Eu sunt preşedintele Alianţei Românilor din Voivodina şi presupun că numai pe un considerent naţionalist putea fi acest atac. Nu are nicio legătură cu absolut nimic”, a povestit acesta. “Am văzut prin fereastră silueta unei persoane, la o distanţă de vreo doi metri şi instinctul m-a făcut să mă arunc la pământ. Eram în cameră, împreună cu soţul şi cu fiul nostru. Am chemat poliţia şi am încercat apoi să descoperim motivele acestui atac. Cine, de ce? Nu am reuşit să găsim niciun motiv. Cel mai important pentru noi este să aflăm de ce”, a declarat la rândul său, Ida Beşu, soţia primarului.

Cu doar câteva ore înaintea acestui atac, persoane încă neidentificate au tras un foc de armă şi asupra locuinţei lui Dragoslav Mariacic, şeful filialei Partidului Democrat al Rumânilor din Serbia. Din fericire, nici în acest atac, nimeni nu a fost rănit. Poliţia sârbă a fost anunţată imediat, însă autorii celor două atacuri nu au fost descoperiţi încă. Ministerul român al Afacerilor Externe a anunţat printr-un comunicat că a luat notă cu îngrijorare de recentele agresiuni, care au avut ca ţintă lideri ai minoritatii române din Serbia.