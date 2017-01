Liderii rromilor blamează căsătoria timpurie între copiii din rîndurile etniei

Dacă, de-a lungul timpului, multe dintre obiceiurile românilor s-au schimbat, iar în locul orelor de limba rusă şi a portretelor cu Stalin, liceenii "generaţiei MTV" învaţă de la Bodu cum "s-o facă legal", nu acelaşi lucru se poate spune despre tinerii rromi. Pentru aceştia, multe obiceiuri s-au păstrat ca acum cîteva sute de ani, iar cel mai bun exemplu este nunta. Cînd vine vorba despre căsătoria propriilor odrasle, rromii sînt de neînduplecat, iar tradiţia ţigănească este suverană. Chiar dacă celebra căsătorie a fiicei de 12 ani a regelui Cioabă i-a adus liderului rromilor din ţara noastră numai proteste din partea comunităţii internaţionale, iar România este acum membru deplin al Uniunii Europene şi trebuie să respecte legislaţia comunitară, ţiganii nu vor să renunţe la acest obicei nici în ruptul capului. Este un fapt demonstrat de ultimul scandal, în care au fost implicate mai multe minore cu vîrste cuprinse între 8 şi 12 ani, din localitatea buzoiană Rîmnicelu, obligate să se căsătorească în pofida normelor legale în vigoare. În cadrul unei întîlniri privind analiza implicaţiilor acestor practici, la care au participat reprezentanţii autorităţilor locale, dar şi membrii organizaţiilor neguvernamentale de profil, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Rromi, Mariea Ionescu, a precizat că astfel de situaţii pot fi evitate prin aplicarea unui plan de măsuri privind informarea comunităţilor în probleme de educaţie juridică, sanitară şi civică. Ea a mai spus că, pe lîngă creşterea nivelului de informare şi conştientizare a familiilor asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au la întemeierea unei familii, tinerii rromi trebuie să aibă acces la programele educaţionale. Reacţia Mariei Ionescu a venit după ce Florin Cioabă, autointitulatul rege al rromilor, a afirmat că etnia trebuie să respecte legea, însă doar dacă este găsită o cale de mijloc în vederea păstrării tradiţiilor, mai ales în privinţa căsătoriilor timpurii. "Ţinînd cont că acum am intrat în Uniunea Europeană, trebuie să încercăm să schimbăm această mentalitate, aceste tradiţii, pentru că, în primul rînd, încălcăm legea, iar comunităţile de rromi trebuie să se adapteze noului. Schimbarea trebuie să plece de la aceştia, iar noi deja am încercat să îi sensibilizăm prin intermediul unui proiect derulat cu specialiştii OSCE în judeţele în care sînt înregistrate mari comunităţi de rromi", a declarat Florin Cioabă.