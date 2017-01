Liderul al-Qaida a îndemnat la atacarea şi boicotarea SUA

Liderul reţelei teroriste al-Qaida a îndemnat la atacarea şi la boicotarea SUA şi aliaţilor săi, într-un mesaj audio difuzat pe forumuri jihadiste, cu ocazia împlinirii a 12 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. „Trebuie să facem ca America să sângereze din punct de vedere economic şi să o obligăm să continue să facă cheltuieli uriaşe cu securitatea”, a declarat Ayman al-Zawahiri, un egiptean care l-a succedat pe Osama bin Laden la conducerea al-Qaida. „Economia este punctul slab al Americii şi ea este deja slăbită din cauza tuturor cheltuielilor militare angajate pentru securitatea sa”, a adăugat el. „Pentru a menţine America sub tensiune şi în stare de alertă, e nevoie de câteva atacuri ici-colo. Am câştigat deja războiul în Somalia, Yemen, Irak şi Afganistan, prin urmare trebuie să continuăm acest război pe propriul ei pământ”, a continuat Ayman al-Zawahiri, invitându-şi adepţii să acţioneze singuri sau în grup. Ayman al-Zawahiri, al cărui frate a fost arestat în Egipt, pentru susţinerea preşedintelui islamist demis Mohamed Morsi, a evocat şi situaţia de la Cairo, afirmând că legitimitatea unui Guvern nu are la bază democraţia, ci sharia, legea islamică. În acest mesaj de 72 de minute, el a mai spus că „membrii al-Qaida nu sunt terorişti însetaţi de sânge”, recomandând fidelilor săi să consolideze celulele existente în statele musulmane, pentru a instaura state islamiste. El a evocat, totodată, dublul atentat de la maratonul din Boston, din aprilie, soldat cu trei morţi şi zeci de răniţi.

Miercuri, SUA au marcat 12 ani de la atentate, prin ceremonii, depuneri de flori şi citirea tradiţională a numelor celor 2.973 de victime. Comemorările s-au desfăşurat în acest an într-un context sumbru, cu tensiuni diplomatice pe tema situaţiei din Siria şi îngrijorarea unei mari părţi a cetăţenilor americani, ostili unei intervenţii în această ţară, după două războaie, în Irak şi în Afganistan, care au costat sute de miliarde de dolari şi s-au soldat cu moartea a aproximativ 7.000 de tineri americani.