Liderul Ceceniei a autorizat „să se deschidă focul” asupra soldaților ruși

Președintele Ceceniei, Ramzan Kadârov, a cerut ieri forțelor sale speciale „să deschidă focul” asupra oricărui soldat rus care nu are permisiunea de a se afla pe teritoriul micii republici din Caucazul de Nord, potrivit Le Parisien. Astfel, potrivit mass-media ruse, el a autorizat să se tragă cu muniție reală asupra polițiștilor sau militarilor ruși din alte regiuni ale Rusiei în cazul în care aceștia desfășoară operațiuni speciale pe teritoriul Ceceniei, fără consimțământul administrației de la Groznâi. „Anunț oficial că dacă un soldat rus se află, fără permisiune, pe teritoriul vostru: trageți pentru a ucide. Ei trebuie să ne ia în considerare”, a declarat Kadârov, într-o înregistrare video difuzată de televiziunea locală, Groznâi TV. „Noi nu avem dreptul de a părăsi teritoriul nostru pentru a desfășura operațiuni antiteroriste împotriva extremiștilor în Ingușetia (republica vecină Ceceniei în Caucazul rus). Dacă aveți sub control un teritoriu, atunci voi trebuie să-l controlați”, a declarat Kadârov. Ordinul lui Kadârov intervine după moartea unui cecen ucis de membri ai forțelor de securitate din regiunea vecină Stavropol. Djambulat Dadaev, căutat de forțele federale ruse, s-ar fi opus arestării, potrivit media ruse, citate de Reuters. Cecenia, anterior secesionistă, este în continuare parte integrantă a Federației Ruse și liderul său a fost făcut Erou al Rusiei de către președintele Vladimir Putin în persoană. Kremlinul refuzase ieri să comenteze în legătură cu această declarație a lui Kadârov: „Am văzut. Am auzit. Am citit. Nu voi face niciun comentariu”, s-a limitat să afirme Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, citat de RIA Novosti. Potrivit Interfax, Peskov ar fi declarat: „Nu am văzut, nu am auzit, nu am citit. Nu am ce să comentez”.