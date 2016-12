Liderul local al Partidului Poporului, judecat pentru delapidare

Preşedintele Partidului Poporului-Filiala Constanţa, Mariana Ciuciuleacă, a fost trimisă în judecată de procurorii constănţeni pentru delapidare, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Femeia este acuzată că, în perioada 2003-2004, a adus prejudicii în valoare de 315.747 de lei unei case de amanet din Constanţa. În acelaşi dosar au fost cercetate alte şapte persoane: Corina Viconschi, Raluca Elena Smându, ambele pentru complicitate la delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, dar şi Georgiana Fulga, Ionela Tănase, Adriana Stoian, Ana-Maria Marin şi Silvic Nicoleta Scânteie, pentru complicitate la delapidare şi fals intelectual. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că angajatele au întocmit acte false la cererea şefei lor, Mariana Ciuciuleacă, însă nu au intrat în posesia banilor deoarece sumele erau luate doar de aceasta. La finalul anchetei, procurorii au dispus scoatere lor de sub urmărire penală şi amendarea lor cu câte 1.000 de lei.

Conform actului de inculpare, în calitate de administrator la firma „Joe Bonanno”, din Constanţa, Mariana Ciuciuleacă a înlocuit aurul cu alte metale, a ridicat sume de bani din contul societăţii pe care nu le-a evidenţiat în registrul de casă al societăţii, a întocmit anumite dispoziţii false de transfer numerar de la un punct de lucru al societăţii, la altul. Totodată, Ciuciuleacă a luat din gestiunea societăţii bijuterii şi telefoane mobile fără să le achite, iar pentru a acoperi lipsurile le-a determinat pe celelalte angajate să întocmească contracte de creditare fictive, cu dispoziţii de plată anexe ori să dubleze şi să tripleze dispoziţiile de plată ale contractelor de amanet reale şi astfel să se scadă din registrul de casă sumele transferate. Mai mult, angajatele erau puse de Ciuciuleacă să întocmească contracte de amanet cu date şi nume fictive sau dispoziţii de plată false. Pentru a avea o evidenţă a banilor furaţi, pe dispoziţiile de plată fictive era trecută litera B sau cuvântul BIS. În urma unui control efectuat în octombrie 2004 la punctul de lucru din Năvodari, patronul societăţii „Joe Bonanno”, Nicolae Aldea, a observat dispoziţiile false, iar în urma unei expertize judiciar -contabile, au ieşit la iveală toate neregulile.