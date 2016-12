Liderul opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, eliberat temporar

Justiţia rusă l-a eliberat vineri pe opozantul rus Aleksei Navalnîi şi l-a plasat sub libertate supravegheată până la examinarea în apel a condamnării sale la cinci ani de închisoare. „Este necesar să se dea curs cererii Parchetului”, a declarat un judecător de la tribunalul din Kirov, oraş situat la 900 de kilometri est de Moscova, unde a fost pronunţată pedeapsa, joi. Aleksei Navalnîi şi Pior Ofiţerov, acuzat alături de el, au fost eliberaţi imediat, după o noapte petrecută în detenţie. „Tribunalul de primă instanţă nu a luat în calcul faptul că Navalnîi era înregistrat în calitate de candidat la alegerile pentru Primăria Moscovei şi că menţinerea sa în detenţie îl plasează într-o poziţie de inegalitate faţă de ceilalţi candidaţi”, a precizat judecătorul în motivaţie. Aleksei Navalnîi candidează în aceste alegeri prin care primarul în exerciţiu Serghei Sobianin, un apropiat al lui Vladimir Putin, numit prin decret în 2010, intenţionează să îşi asigure o legitimitate. „Nu sunt un pisoi sau un căţel ca mai întâi să fiu aruncat, după care să mi se spună că voi participa la aceste alegeri. Mă voi întoarce la Moscova şi vom decide”, a declarat Navalnîi, anunţând că oricum va face campanie. Navalnîi a fost condamnat pentru acuzaţii de fraudă, pe care le denunţă a fi „fabricate piesă cu piesă, cu scopul de a fi înlăturat de pe scena politică”. Parchetul a cerut, spre surpriza generală, joi, eliberarea sa sub supraveghere până la examinarea condamnării sale în apel. Potrivit unor observatori, această cerere a fost formulată sub influenţa unei părţi a conducerii ruse, care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de o pierdere a legitimităţii alegerilor prevăzute la 8 septembrie.

MANIFESTANŢI ARESTAŢI Peste 200 de manifestanţi au fost arestaţi în cursul nopţii de joi spre vineri, la Moscova, unde mii de persoane s-au adunat joi seara pentru a denunţa condamnarea opozantului Aleksei Navalnîi, a anunţat, vineri, o organizaţie neguvernamentală rusă. Potrivit site-ului OVD-info, 209 persoane au fost arestate în noaptea de joi spre vineri. Majoritatea au fost eliberate şi pentru o parte s-au întocmit procese-verbale pentru tulburarea ordinii publice, potrivit site-ului, care publică liste cu persoanele arestate. Acest tip de infracţiune este pasibilă de 15 zile de detenţie şi o amendă de 300.000 de ruble (7.000 euro).