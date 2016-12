Liderul opoziţiei ruse, Boris Nemţov, asasinat

09:31:39 / 02 Martie 2015

Pion de sacrificiu

Chiar asa de mult a decazut FSB-ul, incat a ajuns sa impuste oameni in strada? Cu 4 zile inainte de un miting anuntat contra sistemului? Credeti ca nu erau in stare sa-l faca pe bietul om sa moara in vreun accident de masina sau de "moarte buna" (infarct, atac cerebral sau vreo boala incurabila galopanta) ? Hai sa fim seriosi ... prea e cusuta cu ata alba.