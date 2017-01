Liderul unei reţele internaţionale de trafic de droguri, eliberat

Curtea de Apel Constanţa a admis, vineri, recursurile formulate de bucureştenii Vasile Tiba, de 42 ani, Virginia Laura Koshiba, de 31 ani, şi Alexandru Mihai Zainea, de 25 ani, împotriva prelungirii măsurii de arest preventiv dispusă de Tribunalul Constanţa şi a dispus punerea în libertate a celor trei. Tiba este acuzat de trafic de droguri de mare risc, iar Koshiba şi Zainea de instigare la comiterea acestei infracţiuni. Avocaţii au susţinut că actele de urmărire penală au fost efectuate de poliţiştii de frontieră, care nu ar avea competenţa să o facă. Mai mult decît atît, avocatul a susţinut că „declaraţia lui Tiba, în care acesta recunoaşte că a comis faptele, a fost luată de procurorii DIICOT prin constrîngere psihică deoarece nu este reală. Cererea celor trei bucureşteni de înlocuire a măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea a fost admisă de judecători. Potrivit anchetatorilor, Tiba a fost căutat timp de 13 ani de autorităţile australiene pentru că ar fi făcut trafic de droguri din America Latină către Australia. Oamenii legii au aflat că bărbatul se sustragea de la executarea unei pedepse privative de libertate pentru import şi posesie de cocaină, autorităţile din Australia şi trei state ale Americii Latine, învinuindu-l de implicare în numeroase operaţiuni legate de traficul de narcotice pe ruta dintre cele două state. În anul 1995, Tiba a reuşit să părăsească teritoriul Australiei, folosind un paşaport fals şi astfel, să nu răspundă în faţa legii pentru faptele comise. În plus, după ce a reuşit să fugă el şi-a continuat „afacerile”, datele deţinute de anchetatori relevînd faptul că, gruparea coordonată de Tiba a organizat, începînd din anul 1995, cel puţin 18 transporturi de cocaină din America Latină către Australia. Poliţiştii de frontieră împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa (DIICOT) au intrat pe firul organizaţiei şi, în colaborare cu autorităţile din Olanda şi Australia, au reuşit să anihileze reţeaua de traficanţi internaţionali. Din cercetări a reieşit că Vasile Tiba era liderul organizaţiei de criminalitate transfrontalieră ce se ocupa cu traficul de droguri din ţări ale Americii Latine către Australia şi state vest-europene şi îi avea drept „locotenenţi” pe fraţii Alexandru Zainea şi Virginia Laura Koshiba. Aceştia aveau rolul de a racola cărăuşi români şi a-i trimite în ţări din America de Sud pentru preluarea şi transportul mărfii către state din sudul şi vestul Europei. Timp de mai multe luni, investigatorii i-au identificat pe toţi membrii reţelei, le-au pus sub urmărire convorbirile telefonice, reuşind astfel să dovedească implicarea lor în traficul de stupefiante. Din grupul condus de Tiba făceau parte şi cetăţeni străini din Olanda, Germania, Australia şi America Latină, românii fiind mai mult cărăuşi, iar activitatea întinzîndu-se pe mai multe continente. Anchetatorii au stabilit că, liderul Vasile Tiba intermedia vînzarea-cumpărarea drogurilor pentru că avea legături directe cu furnizorii din America de Sud şi cu beneficiarii din Australia, Olanda, Germania, Italia. Pentru a nu risca să fie prins, el nu se implica în transportul mărfii, ci îi lăsa pe cărăuşi să se ocupe de treaba riscantă. Ca să fie sigur că afacerea nu dă greş, Tiba păstra legătura permanent cu „locotenenţii” lui din Bucureşti atunci cînd se deplasa în străinătate. Poliţiştii au aflat că, numai în perioada 1995 – 2005 gruparea ar fi „manevrat” sume ce depăşesc un milion de dolari, banii fiind folosiţi pentru a realiza importurile de cocaină, dar şi pentru plata tuturor membrilor grupării. Reţeaua a fost anihilată în luna octombrie a acestui an, cînd doi cărăuşi români, Eugen Temistocli şi Constantin George, se întorceau din Brazilia cu zece kilograme de cocaină şi au fost prinşi pe aeroportul din Amsterdam.