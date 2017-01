„Life by the Water” ajunge în Germania

Echipa de proiect a Colegiului Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” Constanţa a participat, în perioada 3-8 octombrie 2011, la cea de-a treia mobilitate din cadrul proiectului Comenius „Life by the Water”. Reuniunea a fost găzduită de şcoala “Gymnasium am Neandertal’’ din localitatea Erkrath, Germania. “La reuniune au participat trei cadre didactice şi şapte elevi din şcoala noastră, alături de profesorii şi copiii din ţările partenere: Spania, Germania, Turcia şi Bulgaria. Pe agenda de lucru a întâlnirii s-au aflat următoarele activităţi: stabilirea structurii revistei proiectului; îmbunătăţirea website-ului proiectului cu noi informaţii despre activităţile derulate până în prezent; analizarea rezultatelor obţinute şi stabilirea unor noi acorduri privind activităţile ce se vor derula în cadrul proiectului. Totodată s-a stabilit programul de activităţi pentru următoarea întâlnire din România”, a declarat consilier de imagine, Negreţ Iuliana. Prin această întâlnire de proiect, elevii au avut oportunitatea de a-şi îmbunătăţi atât competenţele lingvistice cât şi aptitudinile sociale, prin interacţiunea cu familia gazdă şi cu elevii din şcolile partenere. Ei au avut ocazia să înveţe despre viaţa, cultura şi limba vorbită în ţara gazdă, Germania, să-şi facă noi prieteni şi să înţeleagă că toţi oamenii, indiferent de ţara în care s-au născut, au interese si pasiuni comune, iar prietenia este una dintre cele mai importante valori ale omenirii. Plecând de la tema proiectului, copiii au participat la concursuri de vâslit, de escaladare, de dans şi la diverse ore de curs. De asemenea, s-au efectuat şi vizite de documentare la diferite obiective turistice din Dusseldorf şi Köln. “Menţionăm că această întâlnire de proiect a fost diseminată către părinţii şi elevii şcolii, către Consiliul de Administraţie şi cel Profesoral şi va fi detaliată în Revista Şcolii - „Adolescenţi pe valuri””, a declarat directorul instituţiei de învăţământ, prof. Dumitra Cazacu.