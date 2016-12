Scurtmetrajul „Life Is Sport, Life Is Love”, produs de Action Television Production şi regizat de Alina Cosmoiu şi Bogdan Malciu, nume cunoscute telespectatorilor NeptunTV, va avea premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film Sportiv de la Matera, Italia. Filmul a fost selectat în competiţia evenimentului, care se va desfăşura între 30 mai şi 2 iunie, în pitoreasca localitate Matera, inclusă în patrimoniul UNESCO. Scurtmetrajul are protagonişti doi copii: Ioana Popescu, de 10 ani şi David Niculae, de nouă ani.

„Este un film de opt minute şi jumătate, doar pe muzică şi imagine, construit pe ideea că, în situaţiile simple în care ne pune viaţa în fiecare zi, cu toţii devenim campioni ai mai multor sporturi, fără a fi conştienţi de acest lucru, în special când acţiunile noastre sunt fapte de iubire”, spune Alina Cosmoiu, cea care, alături de regretatul om de televiziune Florin Orezeanu, a adus mai multe premii Constanţei, la competiţii de acest gen. Filmările au fost relizate în vara lui 2012, în Constanţa şi la Campionatul Naţional de Atletism pentru Juniori de la Bucureşti. Premiera românească va avea loc la sfârşitul lunii iunie, în cadrul Festivalului Internaţional de film pentru copii „Dream Fest”, unde filmul a fost selectat.

(M. S.)