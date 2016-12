„Life Is Sport, Life Is Love”, câştigător la Matera

Echipa formată din Alina Cosmoiu şi Bogdan Malciu de la Action Television Production a adus un nou premiu Constanţei, la Festivalul Internaţional de Film Sportiv de la Matera, Italia (30 mai-2 iunie). Cei doi au fost singurii români din competiţie premiaţi, scurtmetrajul lor, „Life Is Sport, Life Is Love”, fiind recompensat cu una dintre cele cinci distincţii ale festivalului: Premiul special al juriului.

„Dedic acest premiu lui Bebe Pitei, un foarte bun profesor de artă fotografică, de la care am avut multe de învăţat”, a spus, după câştigarea premiului, Bogdan Malciu. „Ne bucură mult faptul că am reuşit să convingem încă o dată, cu un nou film. Deşi la finalul proiecţiei, juriul ne-a aplaudat scurtmetrajul şi ne-a felicitat, am avut emoţii până în ultima clipă, pentru că în concurs au fost multe filme foarte bune, foarte apreciate”, a declarat Alina Cosmoiu, cunoscută constănţenilor, şi nu numai, datorită „Bărcuţei cu poveşti”, emisiune pe care o realizează pentru NeptunTV.

FILMUL, MODEL ÎN ŞCOLI Premiul special al juriului obţinut la Matera i-a „propulsat” pe Alina Cosmoiu şi pe Bogdan Malciu în finalele festivalurilor internaţionale de film şi televiziune sportivă din Milano, Italia şi Cehia. De asemenea, filmul va rula, anul acesta, în şcolile din Matera, iar anul viitor va fi prezentat în şcolile din Cehia.

Scurtmetrajul câştigător, „Life Is Sport, Life Is Love”, este un film de opt minute şi jumătate, construit pe ideea că, în situaţiile simple în care ne pune viaţa în fiecare zi, cu toţii devenim campioni ai mai multor sporturi, fără a fi conştienţi de acest lucru, în special când acţiunile noastre sunt fapte de iubire. În rolurile principale ale filmului câştigător se regăsesc doi copii: Ioana Popescu, de 10 ani şi David Niculae, de nouă ani.

PREMIU CU GUST DE CIOCOLATĂ ELVEŢIANĂ „După premiere, preşedintele juriului, Mirco Cussigh, ne-a dăruit şi o cutie de ciocolată elveţiană pe care am vrea să o împărţim cu Ioana şi David, copiii din film. Un reportaj cu aventura noastră la Matera va fi difuzat într-o viitoare Bărcuţă cu Poveşti”, a mai spus Alina Cosmoiu. La fel ca şi celelalte filme premiate realizate de Alina Cosmoiu, care a făcut echipă cu regretatul om de televiziune Florin Orezeanu, iar în prezent, cu Bogdan Malciu, şi muzica acestui spectacol este semnată de Ludwig van Beethoven - „Rondo a capriccio”.

Filmările pentru „Life Is Sport, Life Is Love” au fost relizate în vara lui 2012, în Constanţa şi la Campionatul Naţional de Atletism pentru Juniori de la Bucureşti. În România, scurtmetrajul va avea premiera la sfârşitul lunii iunie, în cadrul Festivalului Internaţional de film pentru copii „Dream Fest”, unde pelicula a fost selectată.

Festivalul Internaţional de Film Sportiv, al cărui director este Michele di Gioia, s-a desfăşurat în perioada 30 mai-2 iunie, în pitoreasca localitate italiană Matera, inclusă în patrimoniul UNESCO.