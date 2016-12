„Life Is Sport, Life Is Love“, premiat şi la „Dream Fest“

După ce, la începutul lunii, a câştigat Premiul special al juriului la Festivalul Internaţional de Film Sportiv de la Matera, Italia, filmul regizat de Alina Cosmoiu şi Bogdan Malciu, de la Action Television Production, „Life Is Sport, Life Is Love”, a adus, duminică, un nou premiu Constanţei. De această dată, scurtmetrajul a fost premiat „acasă”, la cea de-a III-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film şi Carte pentru Copii „Dream Fest”, de la Slatina. Pelicula a obţinut premiul pentru scurtmetraj oferit de juriul internaţional de specialitate, situându-se, totodată, pe locul al doilea, la un mic număr de voturi de filmul croat „Şcoala de corecţie pentru părinţi”, în clasamentul stabilit de juriul internaţional al copiilor.

Juriul de specialitate a fost format din cineaşti şi oameni de cultură din Belgia, Rusia, Turcia şi România.

O EXPERIENŢĂ MOTIVANTĂ „Dream Fest este o minune de festival, din care suntem foarte bucuroşi că am făcut parte, anul acesta, prin scurtmetrajul nostru. De fapt, a devenit un fenomen, un festival nu doar al filmului, ci al copilăriei, prin prezenţa activă a sute de copii din toată ţara şi din afara României. Este meritul lui Cornel Diaconu (n. r. producătorul general al Dream Fest), care, într-o lume în care toţi caută scuze, demonstrează că se poate să existe lucruri frumoase, de calitate, şi la noi. A fost o experienţă care ne va rămâne în suflet mult timp şi ne va motiva pe mai departe”, a declarat, emoţionată, Alina Cosmoiu.

„Pe lângă premiul juriului de specialitate, am mai avut două mari bucurii - voturile copiilor şi felicitările venite din partea Elisabetei Bostan”, a spus Bogdan Malciu.

Filmul „Life Is Sport, Life Is Love”, premiat în Italia şi România, este un scurtmetraj de opt minute şi jumătate, construit pe ideea că, în situaţiile simple în care ne pune viaţa în fiecare zi, cu toţii devenim campioni ai mai multor sporturi, fără a fi conştienţi de acest lucru. Protagoniştii peliculei sunt doi copii: Ioana Popescu, de zece ani, şi David Niculae, de nouă ani. Filmările pentru „Life Is Sport, Life Is Love” au fost realizate în vara lui 2012, în Constanţa şi la Campionatul Naţional de Atletism pentru Juniori de la Bucureşti.