Unele societăţi comerciale şi asociaţii de proprietari (AP) care au în administrare ascensoare pun în pericol siguranţa celor care urcă în ele. Motivul? Multe dintre lifturi nu au revizia tehnică efectuată, iar proprietarii lor ignoră înştiinţările Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR) privind depăşirea termenelor pentru verificarea stării tehnice a ascensoarelor. Unele verificări ar fi trebuit efectuate încă din 2010, dar nepăsarea şi lipsa unor amenzi fac ca proprietarii să fie, în continuare, indiferenţi. Singura pedeapsă existentă este oprirea din funcţionare a ascensoarelor respective. Potrivit directorului CNCIR, regionala Constanţa, ing. Mihai Clocean, anul trecut, 550 de instalaţii de ridicat, recipiente sub presiune, cazane nu aveau efectuată verificarea tehnică. La finele lunii august 2012, numărul acestora ajunsese la 628. „De la 1 iulie şi până la 31 august, pentru 342 dintre acestea am reuşit clarificarea situaţiei, în sensul că pentru 60 s-a efectuat inspecţia tehnică, 36 au fost oprite din funcţionare, iar 246 au intrat în programe de expertiză. Au mai rămas 286 de instalaţii de ridicat şi conducte care nu au încă inspecţia tehnică realizată. Trimitem lunar înştiinţări proprietarilor, dar nu avem niciun răspuns. Tot lunar, trimitem la Bucureşti, la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), liste cu societăţile şi AP-urile care nu răspund solicitărilor noastre. ISCIR este instituţia care decide oprirea din funcţionare a instalaţiilor”, a spus ing. Mihai Clocean.

ASOCIAŢII DE PROPRIETARI CU LIFTURI PERICULOASE La 31 august 2012, din 42 de ascensoare care funcţionau fără revizia tehnică periodică, 55% aparţineau unor AP-uri. Potrivit informaţiilor primite de la CNCIR Constanţa, cele mai mari probleme sunt cu AP nr. 9, din strada Ferdinand, care nu a efectuat inspecţia lifturilor aparţinând blocurilor A1 - scările A şi B şi A2 - scările A şi B, din 5 noiembrie 2010. „Le-am propus să facem şi o expertiză a acestor lifturi, care i-ar ajuta foarte mult, pentru că le-ar putea prelungi durata de viaţă cu 5 sau 10 ani, dar asociaţia de proprietari nu este deloc receptivă”, a declarat directorul CNCIR Constanţa. Pe lista de pericole ce îi pândesc pe locatarii care utilizează lifturile blocurilor se numără şi AP 462 - blocul H9, din bulevardul 1 Mai, AP Bl. LAV1, de pe bulevardul Al. Lăpuşneanu, AP 35, blocul IS3, din strada Dezrobirii, AP Bl. T8, din strada Sucevei 14, AP DT8 din bulevardul Tomis, AP 395, blocul DT2, din bulevardul Tomis, AP 43, blocul P1 din strada Adamclisi etc. Potrivit statisticilor, AP-urile constănţene au în administrare aproximativ 600 de lifturi, majoritatea fiind vechi de peste 50 de ani.

PREŢURI... INACCESIBILE O expertiză tehnică a unui lift costă între 1.000 şi 1.500 de lei. Preţurile cresc foarte mult dacă sunt necesare teste de laborator pentru a verifica rezistenţa unor piese foarte vechi, uzate, sau dacă se impune schimbarea pieselor. Cu toate că preţurile nu sunt chiar atât de mari, oamenii invocă mereu lipsa banilor şi preferă să-şi rişte viaţa. „S-a discutat, la un moment dat, despre posibilitatea adoptării unei hotărâri de Guvern pentru alocarea de fonduri necesare efectuării tuturor lucrărilor şi inspecţiilor la lifturi, dar acest lucru nu poate fi realizat. Ascensoarele intră în proprietatea locatarilor din momentul în care aceştia şi-au cumpărat apartamentele”, a explicat directorul CNCIR Constanţa, ing. Mihai Clocean.

PROBLEME ŞI LA SOCIETĂŢI COMERCIALE Şi unele societăţi comerciale stau prost la capitolul siguranţă. Sute de ascensoare, macarale, stivuitoare, cazane şi recipiente sub presiune etc. funcţionează fără verificarea tehnică. Potrivit CNCIR Constanţa, şase societăţi nu au efectuat revizia macaralelor, printre acestea numărându-se InterPesca SRL (şantier Neptun), Port Prest Services SA (şantier Constanţa), Scut SA, Oil Terminal, Metalica DG etc. Altele nu au verificat instalaţiile de ridicat -Cardinal Motors SRL, ZED Diagnosis SRL din Agigea, Gedamar SRL - sau stivuitoarele: PG Delta Electrom SRL, Viover Sting SRL, din Năvodari. Alte 10 societăţi comerciale au depăşit termenul scadent pentru efectuarea verificărilor la cazane şi alte recipiente iar printre acestea se numără: Mamaia 2000 SRL - compexul Cleopatra, Your Hotels Services SRL (Hotel Caraiman), Blue Lime Design SRL, Carisma Wash SRL, Crimbo Gas SA, Dacia Tour (hotel Tineretului). În total, potrivit CNCIR Constanţa, vorbim despre 38 de macarale, 17 stivuitoare, 51 de cazane şi 123 de recipiente sub presiune care funcţionează fără a se şti dacă ele mai îndeplinesc sau nu condiţiile de siguranţă.