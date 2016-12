Lifturile din Constanţa, pericol public

Sute de constănţeni îşi riscă zilnic viaţa folosind lifturile anumitor asociaţii de proprietari (AP). Dacă unii sunt conştienţi de acest aspect, alţii nu au nici cea mai vagă idee despre ce li se poate întâmpla atunci când pun piciorul în ascensoarele vechi de zeci de ani. Sub supravegherea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Sucursala Constanţa, sunt 1.099 de ascensoare deţinute de AP şi societăţi comerciale. Dintre acestea, 1.026 au verificările tehnice făcute, iar restul de 73 sunt suprascadente, adică nu au inspecţiile efectuate la scadenţă. Deşi trebuie făcută în fiecare an câte o revizie, unele funcţionează încă din 2010 fără nicio verificare. 35 de astfel de lifturi aparţin AP-urilor, care deservesc un număr de câteva sute, dacă nu chiar mii de locatari şi au ca dată de fabricaţie anii 1972, 1977 sau 1986, ceea ce le face să fie foarte periculoase. Chiar dacă majoritatea ascensoarelor provoacă palpitaţii şi emoţii puternice oamenilor, singura alternativă ar fi urcatul scărilor, opţiune care nu e prea îndrăgită, mai ales în cazul persoanelor cu probleme de sănătate sau al celor în vârstă. „Situaţia este mult mai gravă dacă sunt lifturi cu o vechime destul de mare, la care e posibil ca durata de viaţă să fie expirată. În general, durata medie de funcţionare a unui lift este de 20 de ani, dar ele sunt supuse unor lucrări de modernizare sau schimbări de componente, ceea ce le măreşte durata de exploatare”, a declarat directorul CNCIR - sucursala Constanţa, ing. Mihai Clocean. Printre asociaţiile de proprietari din municipiul Constanţa care nu şi-au mai verificat starea tehnică a lifturilor se numără AP nr. 431 bloc LE6, AP 433 bloc LV7, situate pe bulevardul Al. Lăpuşneanu, AP bloc FD7, din strada Brizei. De asemenea, mai sunt şi AP-uri cu lifturi neverificate în oraşe precum Mangalia sau Năvodari.

PERICOLUL CEL MAI MARE LA CARE SE EXPUN LOCATARII CE FOLOSESC ASTFEL DE ASCENSOARE ESTE ACELA DE A CĂDEA ÎN GOL CU ELE, LUCRU CARE AR PUTEA PRODUCE O NENOROCIRE.

Reprezentanţii CNCIR precizează că emit înştiinţări cu două luni înainte de data scadentă a verificării, iar în cazul în care nu se răspunde, se face o revenire. Dacă asociaţiile de proprietari nu trimit comenzi pentru a fi efectuată verificarea tehnică a ascensorului, se face o sesizare Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care ar putea lua măsura de oprire a lifturilor. Potrivit directorului CNCIR, ing. Mihai Clocean, o revizie a unui lift costă 300 de lei, iar preţul unui ascensor nou porneşte de la 20.000 de euro, mult prea mare pentru buzunarele constănţenilor.