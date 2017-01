Liga a IV-a la fotbal se va relua pe 16 august

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa face, în această perioadă, înscrieri pentru ediția 2014-2015 a campionatelor pe care le organizează. Conform hotărârii Comitetului Executiv, Liga a IV-a se va relua la 16 august, pentru weekend-ul 23-24 august este prevăzut startul competițiilor de copii și juniori, iar în ultima zi a lunii va debuta și Campionatul Județean (Liga a V-a). „Pentru ediția 2014-2015, sistemul de desfășurare al competițiilor pe care le organizăm va fi același ca în campionatul trecut. În următoarea ședință a Comitetului Executiv se va lua o hotărâre în privința sezonului 2015-2016”, a anunțat Stere Guteanu, secretarul general al AJF.

Iată și noua componență a celor mai importante comisii ale AJF: Comisia de Disciplină - Vasile Cenușe (președinte), Petre Comăniță (vicepreședinte), George Pîrvu (membru), Traian Petricu (secretar, nu are drept de vot); Comisia de Recurs - Gheorghe Dumitrașcu (președinte), Stere Cicio (vicepreședinte), Marin Tufan (membru), Dan Drăgulin (secretar, nu are drept de vot); Comisia pentru Statutul Jucătorului - Ovidiu Nedelcu (președinte), Ionel Smochină (vicepreședinte), Sorin Gheorghiu (membru), secretarul nu a fost numit încă; Comisia Județeană de Arbitri - Cătălin Florescu (președinte), Ioan Gheorghică (vicepreședinte), Cosmin Stoian, Paul Dimancea, Naum Dumitru, Cătălin Toader, Emilian Dache (membri), Dumitru Momescu (secretar, nu are drept de vot). Iată și președinții celorlalte comisii ale AJF: Comisia pentru Copii și Juniori - Costel Costin; Comisia de Competiții - Stere Guteanu; Comisia Tehnică - George Focan; Comisia Juridică - Răzvan Bălan.

În această lună, noul președinte al AJF, Lucian Cîrjă, și ceilalți membri aleși ai Comitetului Executiv caută soluții pentru ca asociația să recupereze datoriile pe care le au cluburile și asociațiile sportive din județ față de acest for. Noua conducere le va oferi acestora posibilitatea de a eșalona datoriile acumulate până la sfârșitul anului 2013, dar este hotărâtă ca în vara anului viitor să nu mai primească în campionatele pe care le organizează decât echipe fără datorii!