Liga I luptă în Africa!

Una dintre cele mai controversate competiţii fotbalistice, din cauza datelor de disputare, ale momentului - Cupa Africii pe Naţiuni (CAN), ia startul duminică în ediţia 2010. Competiţia este programată în Angola, începând de duminică, 10 ianuarie, pînă pe 31 ianuarie, astfel că multe cluburi de top din Europa, care au fotbalişti africani, au probleme! Deşi vor fi fotbalişti şi din Liga I din Românie, întrecerea internă nu va fi afectată datorită pauzei uriaşe de iarnă din fotbalul românesc! Yssouf Kone (CFR Cluj - Burkina Faso), Dede (FC Timişoara - Angola), Akakpo (FC Vaslui - Togo), Ze Kalanga (Dinamo - Angola) şi Emmanuel Kone (Internaţional Curtea de Argeş - Coasta de Fildeş) sunt cei cinci jucători selecţionaţi din Liga I în echipele lor naţionale. Meciul de deschidere este programat duminică, la ora 17.00, între Angola şi Mali. Iată componenţa celor patru grupe ale CAN 2010 - Grupa A: Algeria, Angola, Malawi, Mali; Grupa B: Burkina Faso, Coasta de Fildeş, Ghana, Togo; Grupa C: Benin, Egipt, Mozambic, Nigeria; Grupa D: Camerun, Gabon, Tunisia, Zambia. Marile favorite la titlu par a fi Camerun şi Coasta de Fildeş, dar campioana en titre - Egipt - este capabilă să se impună fără a fi mare favorită (aşa cum a mai făcut-o de-a lungul timpului) şi să intre în istorie ca prima echipă care ar obţine trei titluri consecutive.

AKAKPO, RĂNIT GRAV. Jucătorul echipei FC Vaslui, togolezul Serge Akakpo, a fost rănit grav în urma unui atac armat asupra autocarului cu care echipa naţionala de fotbal a statului Togo se deplasa în Angola. Akakpo a fost împuşcat în spate, în zona rinichilor, şi a pierdut mult sânge, starea sa fiind gravă. Portarul Kodjovi Obilale a fost rănit la picioare, ataşatul de presă, la braţ, iar antrenorul cu portarii şi medicul au fost împuşcaţi în picioare. Şoferul autocarului care transporta bagajele jucătorilor a decedat în urma rănilor. Autocarul a fost atacat cu focuri de armă la frontiera dintre Congo şi Angola.