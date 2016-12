Liga Naţională de handbal masculin, o afacere în doi

Deşi nu s-au scurs decât zece etape din actualul sezon al ligii naţionale de handbal masculin, lupta pentru titlu a rămas doar o afacere în doi, HCM Constanţa şi Ştiinţa Bacău fiind singurele formaţii care luptă pentru laurii de campioni. Distanţa faţă de locul 3 este în acest moment de opt puncte, astfel că orice altă intervenţie “străină“ în această luptă este exclusă. Mare favorită şi în acest an la obţinerea celui de-al şaptelea titlu de campioană, HCM şi-a respectat statutul şi a câştigat pe linie, indiferent de adversar, de cele mai multe ori la diferenţe de peste zece goluri. Surpriza plăcută a campionatului o reprezintă Ştiinţa Bacău, formaţia moldavă aflându-se în acest moment la doar două lungimi în spatele HCM-ului. Duminică însă, de la ora 11.00, în direct la Digi Sport 1, cele două formaţii se vor întâlni, la Constanţa, în ultima etapă din acest an. „Trebuie să uităm acest meci cu Suceava cât mai repede şi să pregătim cât mai bine partida cu Bacăul, care va fi foarte grea“, a declarat antrenorul principal al HCM, Constantin Ştefan. „Avem cea mai bună echipă din ţară şi este normal să avem acest parcurs şi să fim mereu serioşi. Avem zece victorii din tot atâtea meciuri şi încrederea este maximă înaintea disputei cu Bacăul, când ne dorim să ne despărţim frumos de suporteri în acest an. Apoi, avem timp până în februarie să lucrăm în linişte, iar antrenorul principal va avea timp să-şi implementeze ideile de joc. Ne dorim foarte mult să aducem cât mai multe puncte şi din Ligă“, a precizat antrenorul secund Alexandru Buligan.

Ieri, în ultimul meci al etapei a 10-a: CS Caraş Severin - Pandurii Tg. Jiu 32-26 (17-11). Clasament: 1. HCM Constanţa 20p, 2. Ştiinţa Bacău 18p, 3. HC Odorhei 12p (golaveraj: 304-280), 4. Pandurii Tg. Jiu 12p (296-290), 5. Potaissa Turda 11p (275-269), 6. Dinamo Călăraşi 11p (272-273), 7. CS Caraş Severin 11p (261-273), 8. CSM Satu Mare 9p (263-290), 9. Poli Timişoara 8p (238-231), 10. Bucovina Suceava 8p (264-277), 11. U. Cluj 7p (267-285), 12. CSM Ploieşti 7p (232-266), 13. CSM Bucureşti 6p, 14. Steaua Bucureşti 0p.