Liga Naţională masculină de handbal, în vacanţă pentru două săptămîni

Învingătoare duminică, în derby-ul cu UCM Reşiţa (26-25), Handbal Club Municipal Constanţa a luat o opţiune importantă spre obţinerea locului secund, calificant în Cupa EHF. Handbaliştii constănţeni au acumulat 34 de puncte şi sînt urmaţi în clasament de UCM Reşiţa şi Ştiinţa Bacău, ambele cu cîte 32p. HCM mai are de jucat în acest sezon la Medgidia şi pe teren propriu cu Bucovina Suceava, iar pentru a-şi garanta locul secund mai are nevoie de trei puncte. “Nu cred că mai avem cum să pierdem locul secund. Cu UCM Reşiţa regret că n-am reuşit să menţinem ritmul pe toată durata întîlnirii. Reşiţenii ne-au surprins puţin cu apărarea avansată practicată în repriza secundă, însă am demonstrat că sîntem o echipă valoroasă şi ne-am impus spre final”, a declarat antrenorul Vasile Stîngă. Succesul la limită obţinut în faţa Reşiţei a fost gustat din plin de Laurenţiu Toma, care a punctat de şase ori împotriva formaţiei lui Aihan Omer. “Ne aşteptam ca Reşiţa să revină după pauză şi chiar să ne şi conducă. Bucuria este însă mai mare cînd te impui la un singur gol diferenţă”, a declarat Toma, care îşi face încă griji pentru locul secund: “Mai avem de jucat două meciuri foarte grele şi abia după partida cu Bucovina Suceava putem spune dacă încheiem campionatul pe locul secund”. Campionatul Ligii Naţionale se întrerupe pentru două săptămîni, iar următoarul meci oficial al HCM-ului va avea loc pe 4 mai, cînd este programat derby-ul dobrogean dintre CSM Medgidia şi HCM Constanţa.

Stîngă, membru într-o comisie de competiţii a EHF

Antrenorul principal al formaţiei HCM Constanţa, Vasile Stîngă, a fost ales membru al Comisiei cluburilor masculine din cadrul Comisiei de competiţii a Federaţiei Europene de Handbal (EHF), cu prilejul unui workshop desfăşurat, în weekend, la Viena. EHF a înfiinţat cinci noi comisii: Comisia cluburilor masculine, Comisia cluburilor feminine, Comisia echipelor naţionale, Comisia de marketing a cluburilor masculine şi Comisia de marketing a cluburilor feminine. Comisia cluburilor masculine, cea din care face parte Stîngă, va fi consultată pentru întocmirea programului internaţional la nivel de cluburi. Vasile Stîngă devine al doilea român din cadrul structurii EHF, după Doru Simion, manager al departamentului de transferuri şi activităţi adiţionale. Reprezentanţii cluburilor şi federaţiilor europene de la Viena au înaintat EHF mai multe propuneri pentru decongestionarea programului competiţional foarte încărcat, mai ales pentru jucătorii de nivel înalt care dispută cinci competiţii majore (CE, CM şi JO) în decurs de patru ani, pe lîngă cupele europene şi campionatul intern.