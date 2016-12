Lil’Kim a adus hip-hop-ul american la Mamaia

Nu a trecut niciun weekend din ultima lună fără ca o vedetă internaţională să nu îşi facă apariţia în cea mai apreciată staţiune a litoralului românesc, Mamaia. După Flo Rida, Shaggy sau Kelly Rowland, a venit rîndul unui alt artist american de culoare să cînte, la invitaţia celebrului designer român, Cătălin Botezatu, într-unul dintre cele mai în vogă cluburi din Mamaia, Bamboo. Clubul s-a dovedit, vineri seară, neîncăpător, încă de la deschidere, sute de persoane înghesuindu-se să ia parte la distracţia organizată în locul preferat al artiştilor de peste Ocean.

Dacă Lil’Kim a dezamăgit în timpul zilei, prin absenţa de la conferinţa de presă programată la Grand Hotel Rex, invocînd motive de sănătate, artista s-a revanşat în timpul nopţii, susţinînd un concert excepţional, care a durat aproximativ 45 de minute. Lil’Kim a demonstrat de ce este „regina” muzicii hip-hop, arătînd pe scenă multă energie şi pasiune, în ciuda oboselii cauzată de seria concertelor susţinute în Statele Unite, în ultima perioadă.

Aflată pentru prima dată în România şi surprinsă de căldura cu care a fost primită, Lil’Kim a impresionat şi o parte din vedetele autohtone venite să o vadă live. Spre exemplu, Cream a declarat: „Este perfectă, mie îmi place la nebunie. Sînt piesele cu care am crescut, este extraordinară, e feeling-ul acela american pe care trebuie să îl simţi în piese”. Creatorul de modă Cătălin Botezatu a fost prezent, ca de fiecare dată, la distracţia din clubul unde este acţionar. Designerul a menţionat că seria surprizelor va continua, în această ultimă parte a verii. „Lil’Kim şi un show pe măsură. Trebuie să spun că vara continuă, la fel şi... surprizele”, a declarat Botezatu.

După concertul incendiar pe care l-a susţinut, Lil’Kim a dezvăluit că se simte excelent în România şi că nu se aştepta la o asemenea susţinere şi apreciere. „Mă simt extraordinar, mă simt tare bine şi chiar dacă sînt departe de casă, este chiar foarte distractiv. Nu am ştiut la ce să mă aştept, dar chiar am parte de momente minunate în România şi este tare frumos aici”, a menţionat Lil’Kim.

Cîştigătoare a premiului Grammy, multiplă deţinătoare a discului de platină şi actriţă, „Regina Hip-Hop-ului”, pe numele său real Kimberly Denise Jones, s-a născut în Brooklyn, New York, în 1974. De-a lungul carierei, artista a colaborat cu nume mari ale industriei muzicale americane, precum Notorious B.I.G., P. Diddy, Christina Aguilera, Pink, Maya, Missy Elliott, Mary J. Blige, Phil Collins, 50 Cent, Foxy Brown, Will Smith, Beyonce Knowles, R Kelly, T-Pain & Young Jeezy, Busta Rhymes sau Lil\' Wayne.

Ca actriţă, Lil’Kim a apărut în show-uri de televiziune, precum „Moesha”, „The Game”, dar şi în propriul reality show, „Countdown to Lock Down”. A beneficiat de roluri şi într-o serie de filme, precum „Zoolander”, „She’s All That”, „Juwanna Man”, „You Got Served”, „Those Who Walk In Darkness”, „Gang of Roses” sau “Lil` Pimp”.