Lil Wayne are doi rechini ca animale de companie

Rapper-ul american a declarat într-un interviu recent că animalele lui de companie sunt doi rechini, pe care îi creşte în reşedinţa sa din Miami. Lil Wayne a fost intervievat de starleta Paris Hilton, pentru revista ”Interview Magazine”. Întrebat de Paris Hilton dacă are animale de companie, Lil Wayne a declarat: ”Am câţiva peşti şi doi rechini. Unul este pui, are o lungime de 30 de centimetri. Celălalt e mai mare, are peste 60 de centimetri”. Rapper-ul american nu a precizat specia celor două exemplare de rechin. Totodată, muzicianul a spus că a renunţat de curând la contul său de pe Twitter, deoarece acesta i-a fost piratat de două ori.

Lil Wayne a anunţat la mijlocul lunii martie că va lansa un nou album, intitulat ”Tha Carter IV”, pe 16 mai. Acest album este al patrulea din seria de LP-uri ”Tha Carter”, creată de Lil Wayne. Printre muzicienii invitaţi să cânte pe acest disc se numără Nicki Minaj şi Kanye West. Lil Wayne, pe numele său adevărat Dwayne Michael Carter Jr., în vârstă de 28 de ani, se numără printre cei mai profitabili artişti actuali. Albumul său ”Tha Carter III” a fost cel mai vândut material discografic din 2008, în SUA şi i-a adus rapper-ului cinci trofee la gala premiilor Grammy din 2009, inclusiv pentru cel mai bun album rap al anului. Cel mai recent album al său, intitulat ”Rebirth”, a fost lansat în februarie 2010.