Lil Wayne, eliberat

Rapper-ul american Lil Wayne respiră din nou aerul libertăţii, fiind eliberat după opt luni de detenţie. Starul hip-hop a fost încarcerat la Rikers Island din New York, după ce a fost condamanat la un an de închisoare, pentru posesie de armă. Iniţial, oamenii legii au amânat eliberarea muzicianului cu o zi, pentru că a încălcat anumite reguli, însă în cele din urmă s-au răzgândit, iar Lil Wayne are ocazia să profite de noua şansă care i s-a ivit în viaţă. Rapper-ul, pe numele său real Dwayne Carter Jr., ar trebui să se dedice muzicii şi celor patru copii ai săi…