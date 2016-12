Lil Wayne, la un pas de moarte

Rapperul american Lil Wayne a părăsit spitalul din Los Angeles unde fusese internat săptămâna trecută, din cauza unor crize asemănătoare celor declanşate de convulsiile cerebrale. Site-ul TMZ.com susţine că rapperul american a stat la reanimare, din cauza unei supradoze de droguri. Acesta a ajuns la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles pe 14 martie, după ce a leşinat pe platourile unde filma un videoclip. După doar câteva ore, muzicianul a fost din nou transportat la spital, după ce garda lui de corp l-a găsit leşinat în camera sa.

Potrivit unor surse din anturajul artistului, Lil Wayne intenţionează să se odihnească până când vindecarea va fi completă. Incidentul s-a produs într-o perioadă destul de aglomerată pentru Lil Wayne. Acesta urmează să îşi lanseze noul album, intitulat ”I Am Not A Human Being II”, pe data de 26 martie, pe care îl va promova apoi printr-o serie de concerte. Lil Wayne, în vârstă de 30 de ani, se numără printre cei mai profitabili artişti actuali. Albumul său ”Tha Carter III” a fost cel mai vândut material discografic din 2008, în SUA şi i-a adus rapperului cinci trofee la gala premiilor Grammy din 2009, inclusiv pentru cel mai bun album rap al anului.