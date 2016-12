Lil Wayne, spitalizat din nou

Rapperul american Lil Wayne, care a declarat într-un interviu recent că suferă de epilepsie de mai mulţi ani, a fost spitalizat din nou, din cauza convulsiilor cerebrale, în noaptea de marţi spre miercuri. Rapperul a fost transportat la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, de către gărzile sale de corp. El a fost externat miercuri dimineaţă. Rapperul, în vârstă de 30 de ani, a scris apoi pe Twitter, unde are 11 milioane de followeri, că se simte bine. În martie, Lil Wayne a petrecut şase zile la terapie intensivă, după mai multe crize provocate de convulsii cerebrale. Ulterior, el a explicat într-un interviu că suferă de epilepsie din copilărie. El a mai spus atunci că aceste crize pe care le-a suferit în ultimele luni au fost cauzate de stres şi de suprasolicitare.

Lil Wayne şi-a lansat cel de-al 10-lea album de studio, intitulat ”I Am Not a Human Being II”, în martie. Rapperul şi-a programat un turneu de promovare a acestui material discografic, ce va include 40 de concerte în Statele Unite, în luna iulie, alături de rapperii T.I. şi Future. Lil Wayne, în vârstă de 30 de ani, se numără printre cei mai profitabili artişti actuali. Albumul său ”Tha Carter III” a fost cel mai vândut material discografic din 2008 în SUA şi i-a adus rapperului cinci trofee la gala premiilor Grammy din 2009, inclusiv pentru cel mai bun album rap al anului.