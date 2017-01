Lili Sandu este… perfecţionistă

Lili Sandu, interpreta care a devenit cunoscută, în urmă cu cîţiva ani, datorită succesului de care s-a bucurat piesa „Aproape de tine”, a rolurilor din cîteva telenovele autohtone, dar şi a faptului că a fost iubita fotbalistului Bogdan Stelea, a revenit în peisajul muzical autohton, de curînd, cu o nouă piesă. „Jump” este primul extras pe single de pe albumul „Under My Soul”, care cuprinde 12 piese, toate în limba engleză.

Lili Sandu este de nerecunoscut, cel puţin din punct de vedere muzical: materialul are un sound nou, mult mai fresh. „Am devenit o adevărată perfecţionistă, am muncit mult la acest album, pentru că am vrut să fie foarte bun şi am lucrat la fiecare detaliu în parte. Mi-am dorit să sune foarte bine, să fie încărcat de emoţie şi să transpună sentimente variate”, a declarat Lili Sandu.

De asemenea, odată cu noul material, Lili afişează şi un look de divă, mult mai sofisticat şi mai strălucitor.