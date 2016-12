Lilly Allen, vedeta premiilor Ivor Novello

Cântăreaţa Lily Allen a fost recompensată pentru piesele incluse pe cel mai recent album al său, ”It\'s Not Me, It\'s You”, cu trei distincţii, la cea de-a 55-a gală a premiilor Ivor Novello, care a avut loc, joi seară, la Londra. Astfel, Lily Allen a primit premiul pentru cel mai bun cântec - din punct de vedere al melodiei şi al versurilor - şi premiul pentru cea mai cântată piesă, pentru hitul ”The Fear”. Totodată, Lily Allen şi compozitorul Greg Kurstin au împărţit premiul decernat compozitorului anului, pentru colaborarea reuşită de pe albumul lui Lilly Allen, care combină stilul light pop cu versuri incisive, inspirate din viaţa de zi cu zi.

Cea de-a 55-a gală anuală a premiilor Ivor Novello, care premiază artiştii britanici mai degrabă pentru calitatea compoziţiilor lor decât pentru succesul lor comercial, a premiat şi câţiva artişti mai puţin cunoscuţi. Compozitoarea Bat For Lashes, pe numele ei real Natasha Khan, a primit premiul pentru cel mai bun cântec contemporan, ”Daniel”, întrecând piese mult mai populare ale unor artişti cunoscuţi, precum La Roux şi Dizzie Rascal. Simon LeBon, solistul trupei Duran Duran, i-a oferit tânărului cântăreţ scoţian Paolo Nutini premiul pentru cel mai bun album, ”Sunny Side Up”. Johnny Marr, fostul chitarist al trupei The Smiths, a fost recompensat cu premiul Ivors Inspiration, iar producătorul muzical Trevor Horn a primit un premiu pentru contribuţia extraordinară adusă la dezvoltarea muzicii britanice. Noel Gallagher, compozitorul şi chitaristul fostei trupe Oasis, a fost prezent la această gală pentru a înmâna muzicianului Paul Weller un premiu special Ivor Novello pentru întreaga carieră. Premiul special internaţional a fost decernat cântăreţului Neil Sedaka. La categoria cea mai bună coloană sonoră originală dintr-un joc video, film şi televiziune s-a impus muzica din filmului ”Epoca de gheaţă 3: Apariţia dinozaurilor”.

Premiile şi-au primit numele de la actorul, compozitorul şi cântăreţul galez Ivor Novello, care a fost unul dintre cei mai mari artişti britanici ai începutului de secol XX. Jurizarea este asigurată de compozitori, care şi decernează premiile.