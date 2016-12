Lily Allen a născut primul copil

Cântăreaţa britanică Lily Allen, în vârstă de 26 de ani, este în culmea fericirii, după ce vineri a adus pe lume primul ei copil. Informaţia nu a fost confirmată oficial de cântăreaţă, care în vara acestui an s-a căsătorit cu Sam Cooper. Însă, cântăreţul Boy George a fost una dintre multele persoane care i-au adresat felicitări pe platforma Twitter. DJ Seb Chew, un fost iubit al lui Lily convertit în prieten, a scris, la rândul lui, pe Twitter că „îi trimite dragostea sa lui Lily, Sam şi lui Mini Cooper... da”. Lily Allen şi Sam Cooper, proprietarul unei companii de construcţii, s-au logodit de Crăciun, anul trecut, şi s-au căsătorit în iunie.

Lily Allen a dat naştere primului său copil la un an după un tragic avort pe care l-a suferit, în octombrie 2010, pe când era însărcinată în luna a şasea. Cântăreaţa a mai suferit un avort în ianuarie 2008. Lilly Allen a vorbit, în urmă cu câteva luni, despre dorinţa de a-şi întemeia o familie şi a duce o viaţă liniştită la ţară alături de partenerul ei Sam Cooper, cu care are o relaţie din 2009. Într-un episod al miniseriei de televiziune Lily Allen: Rags to Riches, care prezintă diverse etape din viaţa şi cariera artistei, Lily Allen a mărturisit că nu doreşte să rămână pentru totdeauna sub lumina reflectoarelor şi ar prefera să devină o femeie casnică.