Lily Allen a pierdut sarcina în luna a şasea

Cântăreaţa britanică Lily Allen a suferit un avort spontan, în luna a şasea de sarcină, a anunţat, ieri, purtătorul de cuvânt al artistei. În ianuarie 2008, cântăreaţa a suferit un alt avort spontan, ea fiind însărcinată pe atunci cu copilul lui Ed Simons, unul dintre membrii grupului Chemical Brothers. ”Trebuie să confirm cu multă tristeţe că Lily Allen şi iubitul ei, Sam Cooper, au pierdut acest copil. Cuplul a cerut să i se respecte intimitatea în această perioadă dificilă. Nu vor exista alte comentarii”, a adăugat acelaşi purtător de cuvânt într-o declaraţie de presă.

Cântăreaţa Lily Allen, în vârstă de 25 de ani şi iubitul ei, specialistul în bodybuilding Sam Cooper, în vârstă de 32 de ani, au o relaţie din vara anului 2009. Lily Allen a devenit celebră pe scena muzicii pop în 2006, cu single-ul ”Smile” şi a avut un imens succes la nivel mondial cu albumul său de debut, ”Alright Still”, care s-a vândut în peste 2,6 milioane de copii. Albumul i-a adus nominalizări la premiile Grammy, BRIT şi MTV Video Music. Ea a mai lansat albumul ”It\'s Not Me, It\'s You”, în 2009, pentru care a câştigat un BRIT Award la categoria Cea mai bună artistă britanică.