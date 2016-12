Lily Allen, abstinentă, pe scenă

Cântăreaţa britanică Lily Allen ştie bine ce are de făcut în Noul An şi a anunţat că nu se va mai îmbăta pe scenă, în timpul concertelor, deoarece vrea să se comporte ca „o doamnă”. Cântăreaţa şi-a redus porţia de alcool din timpul concertelor pe care le susţine şi admite că, în trecut, era prea emoţionată ca să cânte în faţa fanilor fără să bea ceva, însă în prezent încearcă să adopte o atitudine mult mai elegantă şi graţioasă. „Când începusem să cânt, beam patru cutii de cidru pe scenă, deoarece aveam nevoie să am încredere în mine. Însă, pentru că eram beată, intram în tot felul de probleme. Nu am înţeles de ce nu am putut să fiu ca Liam Gallagher doar pentru că sunt fată”, a spus aceasta. Lily Allen a devenit celebră pe scena muzicii pop în 2006, cu single-ul „Smile”, şi a avut un imens succes la nivel mondial cu albumul său de debut, „Alright Still”.