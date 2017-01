Lily Allen, favorită, în topul nominalizărilor la Brit Awards 2007

Cu patru şanse de a cîştiga distincţiile industriei muzicale britanice, Lily Allen este marea favorită a ediţiei din 2007 a Brit Awards, ce vor fi acordate pe data de 14 februarie la Earls Court, din Londra. Lily Allen a fost nominalizată la categoriile Cea mai bună cîntăreaţă britanică, Cel mai bun album britanic, Cel mai bun debut britanic şi Cel mai bun single britanic cu piesa "Smile". La categoria Cea mai bună cîntareaţă britanică, Lily Allen concurează cu Corinne Bailey Rae, Amy Winehouse, Jamelia şi Nerina Pallot.

Trupa rock Muse a fost nominalizată la trei categorii, pentru Cel mai bun grup britanic, Cel mai bun album britanic şi Cea mai bună interpretare live. La categoria Cel mai bun grup britanic mai concurează Arctic Monkeys, Kasabian, Razorlight şi Snow Patrol. Gnarls Barkley a obţinut tot trei nominalizări, pentru Cel mai bun grup internaţional, Cel mai bun album şi Cel mai bun debut. Tot trei nominalizări au obţinut Corinne Bailey Rae, James Morrison şi Snow Patrol, care au fost selectaţi la categoria Cel mai bun single britanic. La categoria Cel mai bun cîntăreţ britanic au fost nominalizaţi James Morrison, Jarvis Cocker, Lemar, Paolo Nutini şi Thom Yorke.

Membrii trupei Take That, care au avut o revenire de succes în anul 2006, au fost nominalizaţi la categoria Cel mai bun single britanic cu piesa "Patience". Fostul lor coleg Robbie Williams a fost selectat la categoria Cea mai bună interpretare live alături de George Michael, Guillemots, Muse şi Kasabian.

Cîştigătorii categoriei Cel mai bun single britanic vor fi decişi în urma SMS-urilor trimise de public. Este pentru prima dată cînd premianţii unei categorii a premiilor industriei muzicale britanice sînt votaţi live de public. Bob Dylan şi Justin Timberlake sînt nominalizaţi la categoriile Cel mai bun cîntăreţ internaţional şi Cel mai bun album internaţional.

Printre trupele invitate să cînte la ceremonie se numără nume mari precum Snow Patrol, The Scissor Sisters, The Killers, Take That, Red Hot Chili Peppers şi Oasis, care va primi un premiu pentru întreaga carieră.