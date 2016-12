Cântăreaţa Lily Allen răspunde bine la tratament, aceasta fiind internată de vineri într-un spital, din cauza unei septicemii, după ce a suferit un avort spontan în luna a şasea de sarcină, a declarat purtătorul ei de cuvânt. Cântăreaţa britanică a fost dusă la spital din casa sa din Gloucestershire, unde se recupera după pierderea sarcinii. Doctorii au diagnosticat-o cu septicemie şi i-au administrat un tratament cu antibiotice.

Lily Allen, în vârstă de 25 de ani şi iubitul ei, specialistul în bodybuilding Sam Cooper, în vârstă de 32 de ani, au o relaţie din vara anului 2009. În ianuarie 2008, cântăreaţa a suferit un alt avort spontan, ea fiind însărcinată pe atunci cu copilul lui Ed Simons, unul dintre membrii grupului Chemical Brothers. Lily Allen a devenit celebră pe scena muzicii pop în 2006, cu single-ul ”Smile” şi a avut un imens succes la nivel mondial cu albumul său de debut, ”Alright Still”, care s-a vândut în peste 2,6 milioane de copii. Albumul i-a adus nominalizări la premiile Grammy, BRIT şi MTV Video Music. Ea a mai lansat albumul ”It\'s Not Me, It\'s You”, în 2009, pentru care a câştigat un BRIT Award la categoria Cea mai bună artistă britanică.