Lily Allen suferă de inimă

Madonna, Kylie Minogue, Mariah Carey sau Celine Dion sînt dive care rezistă în industria muzicală internaţională de ani buni. Cele patru interprete nu constituie însă un exemplu pentru ”începătoarea” Lily Allen, care la doar 22 de ani se gîndeşte deja la pensie. Pentru că s-a săturat să îşi vadă numele scris în ziare în fiecare zi, cîntăreaţa britanică a decis: încă trei ani în industrie, adică încă un album, după care va spune adio publicului. ”Este o meserie grozavă, dar nu îţi rămîne timp şi pentru ceea ce este important cu adevărat, pentru familie”, a declarat cîntăreaţa îndrăgostită pînă peste cap de Ed Simons, membru al trupei The Chemical Brothers.

Gîndurile că zeci de materiale muzicale îi vor marca drumul în viaţă nu sînt pentru Lily Allen. Tînăra visează cu ochii deschişi la o viaţă liniştită la ţară, departe de forfota şi aglomeraţia din marile oraşe. Cîntăreaţa dă dovadă de maturitate şi, cu siguranţă, greutăţile peste care a fost nevoită să treacă au marcat-o. La cei 22 de ani ai săi, Lily Allen a fost sfătuită de medici să dea jos cîteva kilograme bune, din cauza unor probleme care i s-au descoperit la inimă. A ajuns de la mărimea 12 la 8 în doar şase săptămîni şi nu a făcut acest lucru din dorinţa de a se încadra în tiparele zilelor noastre, ci din necesitate. ”Am aflat acum trei luni că am o problemă la inimă. Am avut astm toată viaţa, dar de data aceasta chiar m-am speriat. Cînd m-au întrebat cam cît timp fac sport, a trebuit să fiu sinceră şi să le spun că abia fac acest lucru”, a declarat Lily Allen. ”Acum trebuie să fac sport de trei ori pe săptămînă. Ar trebui să renunţ şi la ţigări, dar nu am reuşit asta pînă acum”, a continuat aceasta.