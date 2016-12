Limba germană, folosită intens în afacerile europene

Chiar dacă engleza este una dintre cele mai vorbite limbi „comerciale” din lume, în UE, germana este, de departe, cea mai larg răspândită limbă maternă, cu aproximativ 90 de milioane de vorbitori. Mai mult decât atât, specialiștii afirmă că germana este, de asemenea, limba cea mai des folosită în afacerile intracomunitare din UE. În acest context, România are nevoie să se adapteze la tendințele Comunității Europene, iar un prim pas va fi făcut în sistemul de educație, prin implementarea unui program internațional de specializare și perfecționare pentru profesorii români de limbă germană. De ce pun europenii atât de mult accent pe învățarea limbii germane? Reprezentantul KIKUS în România - celebrul program internațional de învățare a limbii germane -, Ștefania Filip, afirmă că Germania și-a consolidat poziția de motor al dezvoltării și progresului UE, iar acest aspect s-a răsfrâns, fără doar și poate, și asupra relațiilor sociale și economice pe care le are cu restul Spațiului European. “Europenii au fost nevoiți să învețe limba germană datorită progresului pe care această țară l-a facilitat în relațiile cu restul statelor. Persoanele care au învățat această limbă au avut acces mult mai ușor pe piața muncii, au avut posibilitatea de a învăța și de a se perfecționa prin programele de studiu și bursele oferite anual de statele germane”, a declarat Ștefania Filip. Nu în ultimul rând, vorbitorii de germană au avut o conexiune mai bună cu progresul tehnologic și cu invenția timpurilor moderne - internetul (extensia ”.de” are peste 12 milioane de domenii, este a doua în lume după extensia ”.com”), a completat Filip.

PROGRAM DE ÎNVĂȚARE, ÎN PREMIERĂ Programul internațional KIKUS ajunge în România și este dedicat specializării și perfecționării profesorilor de germană. Profesorii români de limbă germană din grădinițe și centre de predare a limbilor străine vor lua contact cu celebra metodă de predare a limbii germane, care ajunge și în țara noastră, după ce a fost implementată cu succes în mai multe țări din Europa, Asia, Africa și America de Sud. Seminarul de inițiere în metoda KIKUS, pentru profesori, va avea loc în perioada 8 - 9 mai 2015, la Constanța, și este organizat de KIKUS România și Centrul pentru multilingvismul copiilor din Munchen. În cadrul seminarului, profesorii vor afla informații pragmatice despre stabilirea curriculei de predare (cu ce să înceapă cursul, în ce ordine să predea informațiile copiilor etc.), despre elementele de psihopedagogia copilului preșcolar (ce trebuie să știe profesorul despre copiii de diferite vârste pentru a atinge obiectivele de învățare), despre metodologia de predare (predarea diferențiată în funcție de vârsta copilului, metode de captare și menținere a atenției) și cum pot aplica mai ușor metoda KIKUS în clase. Programul internațional este deschis tuturor profesorilor de limbă germană din grădinițe și centre educaționale, precum și studenților din anii terminali ai facultăților de litere în limba germană.

SEMINARII LA CONSTANȚA La întâlnirea de lucru de la Constanța, seminarul va fi susținut de dr. Edgardis Garlin, fondatorul programului KIKUS și unul dintre cei mai buni metodiști în predarea/învățarea limbii germane din lume. “KIKUS este un program integral, care stimulează și dezvoltă multilingvismul precoce la copiii între 3 si 10 ani. Importanța metodei KIKUS constă în faptul că este singura de felul ei: oferă profesorilor un instrument pentru predarea limbii germane, copiilor care încă nu stăpânesc scrisul și cititul”, a spus Filip. La seminarul din Constanța, toți profesorii de germană din România vor putea învăța cum pot implementa în clase această metodă revoluționară și vor constata că și copiii vor fi mai receptivi și mai interesați să învețe limba germană, deoarece se pliază pe nevoile și activitățile lor curente, afirmă Filip.