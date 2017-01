Chiar dacă nu în totalitate, pentru că năravul din fire nu are lecuire, limba de lemn a fost înlocuită de limba mîrlănească. Chiar şi după revoluţie, limba de lemn a avut întîietate, afirmîndu-se plenar în toate domeniile de activitate, inclusiv în conducerea de partid şi de stat. În două rînduri, datorită prizei la popor, a cîştigat alegerile pe toate planurile. S-a spus şi s-a comentat multă vreme că limba de lemn este de neînlocuit, fiind mult prea dulce şi frumoasă pentru unii reprezentanţi ai poporului care au şi dat în diabet. Limba de lemn a ţinut multă vreme trează conştiinţa unor activişti de partid care nici astăzi nu se pot dezlipi, precum şopîrla, de ea! Ea s-a dovedit a fi decisivă în anumite momente ale istoriei patriei noastre, jucînd un rol extrem de important în munca de partid. Datorită limbii de lemn, diverşi indivizi s-au afirmat plenar în toate sectoarele de activitate. În acelaşi timp, nu eşalonat. Se cunosc, de-a lungul timpului, valenţele unice ale limbii de lemn şi capacitatea sa creatoare în materie de pupincurism. De aceea, impunerea în forţă a limbii mîrlăneşti i-a surprins pe cei care credeau în existenţa veşnică a limbii de lemn. Exponenţii limbii mîrlăneşti au atuurile lor. În timp ce limba de lemn este alambicată şi îmbîrligată cu miros de răşină, mîrlăneasca este directă, cu mesaj sentimental către originile fiecăruia dintre noi. Chiar dacă păream a fi conservatori, limba mîrlănească a cîştigat foarte repede teren, fiind folosită la cel mai înalt nivel de partid şi de stat. În accepţiunea unora, limba mîrlănească înlocuieşte cu succes dialogul de la om la om şi de la tovarăş la tovarăş. Limba mîrlănească este mult mai expresivă, sugerînd anumite stări sufleteşti ale emiţătorului. Limba mîrlănească, cu origini din topor, înlocuieşte cu succes limba de lemn numa’ bună de întors mămăliga. Mîrlănia, după cum am văzut în diverse ipostaze, împroşcă România! Mulţi dintre foştii şi actualii activişti de partid, dar nu numai ei, s-au născut direct cu limba de lemn, trăsătură specificată şi în actul de naştere. Pentru limba mîrlănească, în schimb, îţi trebuie o anumită pregătire şi un talent ieşit din comun. Nu oricine este făcut să folosească limba mîrlănească, fără a clipi din ochi, la scenă deschisă şi cu o dezinvoltură caracteristică unui număr restrîns de personaje. Porcăiala îşi are originile în limba mîrlănească pe care unii s-au învăţat să o sucească pe toate feţele. Faţă de limba de lemn, cea mîrlănească cuprinde un evantai tematic divers trecut prin troaca de porci. Adevărul că, faţă de lemn, limba mîrlănească are priză la o anumită parte a poporului deprinsă să fie educată cu rindeaua. Sînt politicieni care au cîştigat în popularitate prin folosirea pe scară largă a limbii mîrlăneşti, urcînd rapid în sondajele mitocăniei şi prostiei. Limba de lemn a suferit o înfrîngere răsunătoare în faţa limbii mîrlăneşti, prezentată ca exemplu şi pentru tînăra generaţie de politicieni. Tot mai mulţi amărăşteni se dau în vînt după limba mîrlănească şi se calcă în picioare să-i savureze pe interpreţi şi mitocani. Limba mîrlănească reprezintă un coeficient important de popularitate pentru politicienii care se trag de şireturi cu toată lumea numa’ şi numa’ să nu pice de la Putere. Limba mîrlănească este folosită cu predilecţie în telenovelele politice de pe la noi dominate de declaraţiile de dragoste la uşa cortului.