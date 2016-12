Limita de viteză în localități, mărită?

01:29:53 / 15 Ianuarie 2016

Completare

Senatorul are dreptate ca este 60 sau 70 km la ora , in toate localitatile sa fie aceiasi viteza. Corect ce se scrie in articol pe DN 22 limita de viteză admisă în localităţi este de 70 de kilometri la oră, mai puţin în Satu Nou, unde se circulă cu 50. Pe DN 39 viteza este limitată în localităţi la 70 de kilometri la oră, mai puţin în Lazu, unde limita scade la 50 de km, la fel fiind şi în curba de la 23 August. In afara localitatilor se circula cu 100 km /h ,dar atentie in porţiunea Constanţa - Ovidiu limita este de 70 km/h . In celelalte localitati din judet viteza este de 50 km/h ,insa si eu consider ca este prea mica