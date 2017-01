Limită la roaming!

Operatorii de telefonie mobilă vor aplica, de la 1 iulie, un plafon limită clienţilor care nu au optat pentru unul dintre planurile propuse de companii pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii de date în roaming, a anunţat Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANARC). \"Plafonul aplicat de operatori va fi financiar sau exprimat în volum, cu o valoare de cel mult 50 de euro/lună fără TVA. Utilizatorii pot solicita operatorilor schimbarea plafonului financiar implicit sau, după caz, eliminarea acestuia\", arată reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). La atingerea pragului stabilit, operatorii vor suspenda serviciul de comunicaţii de date în roaming pentru utilizatorii care nu au specificat faptul că doresc, în continuare, furnizarea acestui serviciu. \"Stabilirea unui plafon-limită pentru serviciile de comunicaţii de date în roaming asigură o mai mare transparenţă şi o mai bună protejare a utilizatorilor, limitând riscurile conectării şi descărcării automate şi necontrolate de date în roaming. În plus, îi sfătuim pe toţi utilizatorii de telefonie mobilă care se află pe teritoriul României, dar în apropiere de graniţă, să fie atenţi ca telefonul mobil să nu se conecteze automat la reţeaua ţării vecine şi să plătească astfel tarife de roaming pentru convorbiri sau transfer de date\", a declarat, preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor reglementărilor europene referitoare la roaming, operatorii de servicii de comunicaţii mobile trebuie să respecte o serie de obligaţii suplimentare în vederea protejării intereselor utilizatorilor de servicii de comunicaţii de date în roaming. \"Astfel, aceştia trebuie să asigure utilizatorilor europeni care folosesc servicii de comunicaţii de date în roaming pe teritoriul UE facilitatea de a suspenda accesul la aceste servicii în momentul atingerii unui anumit plafon financiar sau exprimat în volum pentru traficul de date, pentru a nu depăşi cheltuielile estimate şi pentru a proteja în acest fel utilizatorii de \"şocul facturii\" la final de lună\", arată Marinescu. În baza reglementărilor Comisiei Europene, utilizatorii de servicii de comunicaţii de date în roaming au posibilitatea de a opta, începând cu 1 martie, din proprie iniţiativă şi gratuit, pentru un plafon financiar sau exprimat în volum corelat unei perioade de utilizare specificate, precum şi pentru un serviciu prin care li se furnizează informaţii privind consumul acumulat pentru serviciile de comunicaţii de date în roaming. Această facilitate le garantează utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă în roaming că accesul la internet va fi automat blocat după atingerea plafonului specificat pentru serviciile de comunicaţii de date în roaming. \"Atunci când se apropie de acest plafon, utilizatorii primesc o notificare de avertizare pe telefonul mobil sau alt dispozitiv al serviciului de roaming (SMS, e-mail, fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, etc.). În momentul în care acest plafon este depăşit, utilizatorii primesc o altă notificare prin care li se indică procedura de urmat în cazul în care doresc să solicite continuarea furnizării serviciilor respective, precum şi costurile asociate fiecărei unităţi suplimentare care urmează să fie consumată\", mai arată ANCOM. Dacă utilizatorii serviciului de roaming nu răspund în mod adecvat la notificarea primită, furnizorul din ţara de origine sistează imediat furnizarea şi facturarea către utilizatori a serviciilor de comunicaţii de date în roaming, cu excepţia cazului în care utilizatorii solicită continuarea sau reluarea furnizării serviciilor respective. În luna iunie, tarifele de bază ale operatorilor din România pentru serviciile de comunicaţii de date în roaming, în interiorul UE, se încadrau în intervalul 2 - 5 euro per megabyte (fără TVA). De asemenea, începând cu 1 iulie, valoarea maximă a tarifului pentru apelurile efectuate în roaming va scădea de la 0,43 la 0,39 euro/minut, fără TVA, în timp ce valoarea maximă a tarifului pentru apelurile primite în roaming va scădea de la 0,19 la 0,15 euro/minut, fără TVA, în cazul utilizatorilor care au optat pentru pachetul Eurotarif.