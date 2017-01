Limita salariilor din MLS ar putea fi mărită pentru Beckham

Limita salariilor din campionatul de fotbal al SUA, MLS, ar putea fi mărită pentru ca astfel să se satisfacă pretenţiile financiare ale fotbalistului echipei Real Madrid, dorit de gruparea Los Angeles Galaxy, informează "Daily Mirror". Potrivit sursei citate, MLS consideră că, deşi ar trebui să schimbe regulamentul privind salariile pentru Beckham, fotbalistul englez ar aduce cîştiguri mari din atragerea sponsorilor şi a publicului la meciuri. "În prezent analizăm situaţia şi vom lua o decizie în următoarele 30 de zile. Beckham este un idol în plan mondial şi dacă îl putem aduce în acest campionat, oamenii vor veni la meciurile noastre. Cred că ar fi minunat dacă l-am putea aduce", a declarat reprezentantul MLS, Don Garber. David Beckham, în vîrstă de 31 de ani, a fost de cele mai multe ori rezervă în acest sezon la Real Madrid, club cu care are contract pînă la 30 septembrie 2007. Beckham a declarat că şi-ar putea încheia cariera în SUA, unde are şi o şcoală de fotbal, dar limita salarială în MLS pentru fiecare club este de aproximativ un milion de lire sterline, iar fotbalistul englez are la Real Madrid un salariu anual de 4,4 milioane de lire sterline.