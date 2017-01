Limita valorică pentru contractele atribuite prin cerere de ofertă, dublată

Guvernul vizează majorarea cu pînă la 100% a pragului minim valoric pentru care contractele de achiziţii publice sînt atribuite prin procedura de cerere de ofertă, de la 75.000 euro, la 100.000 euro în cazul contractelor de furnizare şi servicii, şi de la 500.000 euro, la un milion euro pentru contracte de lucrări. Noile limite valorice vor fi introduse printr-o ordonanţă de urgenţă, care va modifica legislaţia achiziţiilor publice. “Procedura de cerere de oferte se va face numai în cazul în care valoarea estimată fără TVA a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică cu pragul de 100.000 euro pentru contractul de furnizare, de 100.000 euro pentru contractul de servicii şi de un milion euro pentru contractul de lucrări”, a declarat vicepremierul Dan Nica, în şedinţa comitetului interministerial constituit pentru modificarea legii achiziţiilor publice. Ultima creştere a plafoanelor valorice sub care autorităţile contractante pot aplica procedura de cerere de ofertă a fost efectuată în octombrie 2007, prin ordonanţă a Guvernului, limitele stabilite fiind 75.000 euro pentru contractul de furnizare, 75.000 euro pentru contractul de servicii şi 500.000 euro pentru contractul de lucrări. Termenele pentru publicarea anunţurilor de licitaţie vor fi reduse, de la 28, la 20 zile pentru anunţul de organizare a licitaţiei deschise, de la 16, la 10 zile pentru licitaţie restrînsă, de la 30, la 20 zile pentru dialog competitiv şi de la 12, la 10 zile pentru negociere cu publicare prealabilă a anunţului. “Este un progres care va duce în primul rînd la posibilitatea ca orice firmă care accesează fondurile europene să nu mai stea pe timpii ăştia intermediari, pentru că ei ies cu planurile de cifre de afaceri complet în afara situaţiei reale şi asta ne încurcă foarte tare. Am avut la întreprinderi mici şi mijlocii, la autoritatea intermediară, termene cuprinse între nouă şi 12 luni, ori niciun plan de afaceri nu mai este valabil după nouă sau 12 luni, acesta fiind motivul pentru care am recurs la aceste măsuri foarte serioase“, a spus Nica. Proiectul de ordonanţă de urgenţă a fost discutat şi cu reprezentanţii Comisiei Europene şi va fi aprobat de Guvern.